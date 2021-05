Emoji w Androidzie 12 z odświeżonym wyglądem. Oto jak się prezentują

Nadszedł czas na zmiany.

Porównanie wybranych emoji z Androida 11 (na szarym tle) i z Androida 12 (na zielonym tle). | Źródło: Emojigraph

Emoji przedstawiające twarz z maseczką – w Androidzie 11 i w Androidzie 12. | Źródło: Emojigraph

Android 12 – czego się spodziewać?

W przypadku kilku emoji na Androidzie 12 Google zrezygnowało też z odbić, co widać w przypadku wulkanu Fudżi. Wiele z nich wygląda po prostu bardziej kreskówkowo, a ich kolory są lepiej zbalansowane. Co ciekawe, jedno z emoji w Androidzie 12 zostało przywrócone do wersji z Androida 10 – mowa o emoji przedstawiającym twarz z maseczką.Jak podobają Ci się emoji dostępne w Androidzie 12? Moim zdaniem wyglądają świetnie. Wszystkim nowym ikonom możesz przyjrzeć się w serwisie Emojigraph.Względem Androida 11 Android 12 ma posiadać liczne usprawnienia. Jego myślami przewodnimi mają być personalizacja, szybkość i bezpieczeństwo.Android 12 będzie automatycznie dopasowywał kolorystykę interfejsu do wybranej tapety. Będziemy też mieli do dyspozycji niestandardowe palety kolorów, nowe widżety przypominające nieco te oferowane w iOS i nie tylko. Szybkie ustawienia i belka powiadomień doczekają się zaś odświeżonego wyglądu.Nowy system Google ma aż o 22% szybciej uruchamiać podstawowe usługi systemowe. Czekają nas też optymalizacje, które mają zmniejszyć obciążenie procesorów nawet o 15%, a w związku z tym przynajmniej w teorii pozwolić na dłuższy czas pracy smartfonów na baterii.Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, Android 12 ma przejrzyściej informować o tym, które aplikacje uzyskują dostęp do naszych danych. Będziemy też mieli nad tymi danymi większą kontrolę. Z ciekawszych nowości w tym zakresie jest wskaźnik w prawym rogu paska stanu, pokazujący czy jakaś aplikacja w tej chwili posiada dostęp do mikrofonu czy kamery urządzenia.Pragniesz wypróbować system Android 12 w wersji Beta? Pod tym adresem sprawdzisz, czy możesz to zrobić na swoim urządzeniu.Źródło: Emojigraph, fot. tyt. Emojigraph