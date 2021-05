Facebook powie jasno: „ta strona udostępnia fake newsy, nie obserwuj jej”

Facebook wciąż walczy z fake newsami

Źrodło: Facebook

Facebook ostatnio rozpoczął dosyć szeroko zakrojoną walkę z fake newsami. Co kilka tygodni bowiem w sieci pojawia się informacja o testach funkcjonalności mających na celu ograniczyć dezinformację obecną w usługach społecznościowego giganta. Właśnie mamy do czynienia z zapowiedzą kolejnej z nich.Nie tak dawno informowaliśmy Was o nowości, która ma ostrzegać użytkowników przed udostępnianiem wątpliwej jakości artykułów. Teraz Facebook chce zacząć kolejny etap kampanii przeciwko fake newsom. Chodzi o powiadomienie zniechęcające do obserwowania konkretnej strony. Okej, ale w jaki sposób zostanie ona zweryfikowana jako „zawierająca nieprawdziwe informacje”?Cały proces odbywać ma się za pośrednictwem niezależnych osób weryfikujących dane udostępniane przez stronę. Obalone informacje zostaną oznaczone jako wprowadzające w błąd. Przy próbie wręczenia obserwacji danemu fanpage’owi. Facebook oczywiście nikomu nie może nic zabronić, więc użytkownik i tak finalnie otrzyma opcję zaobserwowania strony.Nie da się jednak ukryć, iż tego typu funkcja być może choć trochę zwiększy świadomość konsumentów oraz przyczyni się do zmniejszenia popularności fake newsów. Nie jest to do końca realny scenariusz, lecz warto chociaż mieć nadzieję. Nie wiadomo do końca kiedy nowość zobaczą u siebie wszyscy użytkownicy.Na razie znajduje się ona w fazie testów, więc należy uzbroić się w cierpliwość. Warto też wspomnieć, iż gigant pracuje nad już nad kolejnymi usprawnieniami mającymi na celu m.in. ograniczenie zasięgów indywidualnych osób przy próbie udostępnienia niesprawdzonych danych.Źródło i foto: Facebook (via The Next Web