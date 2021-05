Nie chcesz widzieć polubień pod postami? Facebook da Ci wybór

Polubienia pod postami? To zależy od Ciebie

Źródło: Facebook

Przetestowaliśmy ukryty licznik polubień, by sprawdzić czy zmiana ta obniży presję nakładaną przez to na użytkowników Instagrama. To, co usłyszeliśmy od ludzi i ekspertów było dwuznaczne. Dla części osób funkcja okazała się korzystna, a dla niektórych denerwująca – zwłaszcza że sporo użytkowników wykorzystuje tego typu wskaźniki, by zorientować się co jest popularne, a co nie. Dajemy więc wybór.





Źródło: Facebook

Testy funkcjonalności w usługach od Facebooka są skrajnie nieproporcjonalne. Osobiście od ponad roku nie widzę licznika polubień pod postami na Instagramie, podczas gdy moi znajomi wciąż mają do niego dostęp. Jak się jednak okazuje, społecznościowy gigant zdaje się w końcu wdrażać tą nowość u wszystkich. Co jednak ważne – w nieco usprawnionej odsłonie.W najbliższych miesiącach na Instagramie oraz Facebooku pojawić ma się specjalna funkcja. Tego typu opcja przyda się zarówno użytkownikom, jak i twórcom. Ci będą mogli ustawić, by wskaźnik w ogóle się nie pojawiał lub by był dostępny wyłącznie dla obserwatorów. Koncern daje więc pole do względnej personalizacji.Jak twierdzi rzecznik prasowy Instagrama:Uważam to za naprawdę dobry krok Facebooka.Możliwość indywidualnego wyboru jest więc chyba najbardziej optymalnym wyjściem z sytuacji. Osobiście jeszcze nie widzę u siebie nowej opcji. Pozostaje uzbrojenie się w cierpliwość – zarówno na Facebooku, jak i Instagramie powinno pojawić się specjalne powiadomienie informujące o stosownej aktualizacji.Źródło: Facebook (via The Verge ) / Foto. pixabay.com (TheDigitalArtist)