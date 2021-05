Gmail pozwoli zapisać zdjęcia z załączników bezpośrednio w Zdjęciach Google

Mile widziana nowość.

Zapisywanie zdjęć z Gmaila w Zdjęciach Google

„Teraz, gdy w wiadomości na Gmailu otrzymasz załącznik w formie zdjęcia, będziesz mógł zapisać go bezpośrednio w Zdjęciach Google z pomocą nowego przycisku ‘Zapisz w Zdjęciach’. Zobaczysz go obok istniejącego przycisku ‘Dodaj do Dysku’, wyświetlanego nad załącznikiem po najechaniu na niego kursorem. W tej chwili funkcjonalność ta obsługuje tylko zdjęcia w standardzie JPEG.”

W tej chwili ze zdjęciami załączonymi do wiadomości e-mail w Gmailu można zrobić dwie rzeczy – albo je pobrać, albo dodać do Dysku Google. Wkrótce do dyspozycji otrzymasz jednak kolejną, dodatkową opcję. Ta pozwoli zapisać te zdjęcia bezpośrednio w Zdjęciach Google, jednym kliknięciem. Wcześniej, by to zrobić, musiałeś pobrać załączniki i przenieść je do Zdjęć Google ręcznie., Google informuje na swoim blogu.