Nagrywanie rozmów na smartfonach Xiaomi nadal możliwe. Sprawdź, jak działa

To proste.

Jak nagrywać rozmowy na Xiaomi, Redmi i Poco bez ROOT-a? Poradnik

Jak zapewne użytkownicy nowych modeli smartfonów Xiaomi z oprogramowaniem Global wiedzą doskonale, urządzenia te nie oferują opcji nagrywania rozmów. Xiaomi na rynku europejskim sprzedaje smartfony z dialerem Google pozbawionym tej ważnej z różnych powodów dla wielu funkcji. Oczywiście rozmowy nagrywać można po wykonaniu ROOT-a i zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji. Nie zawsze jest to jednak proces bezpieczny, nie zawsze prosty i czasami po prostu kłopotliwy. Z tej okazji przedstawię Wam metodę na nagrywanie rozmów w nowych modelach Xiaomi, POCO i Redmi bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych programów i ROOT-owania telefonu.Tak się składa, że niedawno otrzymałem do testów jeden z najnowszych smartfonów Xiaomi. Mowa o Redmi Note 10 5G, który umożliwił mi stworzenie niniejszego poradnika. Test Redmi Note 10 5G przeczytacie wkrótce na łamach naszego serwisu.Warto wyraźnie zaznaczyć, że wszystkie nowe smartfony Xiaomi, Redmi, POCO, BlackShark i inne, działające pod kontrolą ROM-ów Globalnych MIUI (nie ma to zastosowania do custom ROM-ów, na przykład xiaomi.eu), dysponują funkcją pozwalającą na rejestrowanie rozmów. Nie dla każdego jest ona oczywista. Mowa o opcji "Nagrywanie Ekranu", którą to trzeba należycie skonfigurować pod kątem nagrywania rozmów. Co zatem należy zrobić?Rozwiń szufladę ze skrótami z górnej części ekranu.Odnajdź kafelek z ikoną kamery z podpisem "Nagrywanie Ekranu" i przytrzymaj na nim palec.Źródło: mat. własnyTapnij na ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu.Źródło: mat. własnyPowinna zainteresować Cię opcja "źródło dźwięku". Zmień to źródło z "dźwięki systemowe" na "mikrofon".Źródło: mat. własnyOpcja nagrywania ekranu została skonfigurowana pod kątem nagrywania rozmów. Pamiętaj, że chcą powrócić do ustawień domyślnych będziesz musiał przeprowadzić powyższy proces jeszcze raz, wybierając w odpowiednim kroku "dźwięki systemowe".Nagrywanie rozmowy jest bardzo proste.Kliknij na ikonę "Nagrywanie ekranu" w przyborniku wysuwanym z góry ekranu. Nagrywanie uruchomi się automatycznie.Zadzwoń do osoby, z którą rozmowę pragniesz nagrać. Przykładowe nagranie rozmowy znajdziesz poniżej. PS wiem:, nie "KSIAOMI". :)Dźwięki rejestrowane będą za pośrednictwem mikrofonu, w związku z czym rozmówca może być słyszany nieco ciszej od Ciebie, ale wciąż będzie słyszany na nagraniu w stopniu dostatecznie wyraźnym. Co ważne, możesz nagrywać rozmowy z dialera, Messengera, Duo i innych komunikatorów – metoda jest uniwersalna.Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk "Stop" na niewielkim przyborniku nagrywania, wyświetlanym na ekranie, aby zatrzymać proces nagrywania. Przybornik ten możesz przesunąć w dowolne miejsce na wyświetlaczu.Źródło: mat. własnyFunkcję nagrywania po zastopowaniu aktywujesz ponownie klikając na ikonę "Rozpocznij" w przyborniku. Aby zamknąć przybornik tapnij po prostu na krzyżyk po jego prawej stronie.Mam nadzieję, że niniejszy poradnik się Wam przyda. Jeśli znacie inne dobre sposoby na nagrywanie rozmów, nie wymagające ROOT-a i kombinowania z płatnymi aplikacjami, dajcie znać w komentarzach.Źródło: mat. własny