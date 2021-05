Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed to nowy obiekt westchnień graczy

Klawiatura mechaniczna 65%.

Razer to jeden z kilku producentów akcesoriów dla graczy, do którego produktów wzdychają miłośnicy wirtualnej rozrywki. Lifestyle'owa marka zaprezentowała właśnie nową bezprzewodową klawiaturę BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Konstrukcja typu TKL (pozbawiona bloku numerycznego) zainteresuje osoby poszukujące klawiatury mechanicznej w rozmiarze 65%.BlackWidow V3 Mini HyperSpeed zaprojektowano z myślą o graczach, dla których ważny jest elegancki i minimalistyczny wygląd urządzeń, brak okablowania lub po prostu więcej wolnego miejsca na biurku. Urządzenie korzysta z nowego klucza USB opracowanego przez Razera - HyperSpeed Multi-Device Dongle. Dzięki niemu pod komputer można podpiąć nie tylko klawiaturę z technologią HyperSpeed, ale także obsługującą ją myszkę.

"Od chwili wprowadzenia na rynek w 2010 roku, seria BlackWidow stała się punktem odniesienia dla innych klawiatur do grania i nadal się zmienia dzięki opiniom płynącym od społeczności"

"Od czasu premiery Razer Huntsman Mini dostajemy liczne zapytania o kompaktową klawiaturę bezprzewodową, czego owocem jest właśnie BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. To kompaktowe i bezprzewodowe urządzenie, które równocześnie zachowuje najważniejsze klawisze zarówno do gier, jak i do codziennego użytku."

Źródło: RazerAluminiową BlackWidow V3 Mini HyperSpeed wyposażono w żółte i zielone autorskie przełączniki marki Razer - do wyboru. Yellow Switches są ciche i cechują się liniową charakterystyką pracy. Green Switches natomiast mają wyczuwalny skok, słyszalny klik i spodobają się użytkownikom nie tylko grającym, ale też piszącym dłuższe teksty. Każdy z klawiszy ma indywidualne podświetlenie Razer Chroma RGB, które da się regulować z poziomu oprogramowania Razer Synapse 3.Źródło: RazerCo ciekawe, BlackWidow V3 Mini HyperSpeed obsługuje również technologię Bluetooth, umożliwiając płynne przełączanie między maksymalnie 3 sparowanymi urządzeniami, również mobilnymi. Kabel USB-C uzupełnia opcje podłączeń i pozwala na równoczesne używanie i ładowanie urządzenia. Każde pełne naładowanie pozwala na korzystanie z klawiatury nawet przez 200 godzin.- powiedział Alvin Cheung, Senior Vice President w dziale Peripherals Business Unit RazeraŹródło: RazerCena BlackWidow V3 Mini HyperSpeed do najniższych nie należy. Sprzęt da się już zamówić w oficjalnym sklepie Razera za kwotę 189,99 euro, czyli ok. 850 złotych.Źrodło: Razer