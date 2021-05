Nowa generacja systemu Windows nadchodzi. I Microsoft już to wie

Dzieje się.





Windows doczeka się rewolucji?





Microsoft rozpoczyna z przytupem swoją coroczną konferencję Build. Poznaliśmy już nowości związane z przeglądarką Edge , a także fakt, iż Windows doczeka się obsługi aplikacji przeznaczonych dla Linuksa . Okazuje się, że to nie koniec. Satya Nadella twierdzi bowiem, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy zupełnie nową generację oraz ewolucję Windowsa jakiej jeszcze nie było.Trudno się tym faktem nie podekscytować.Od początku 2021 roku Microsoft nie zdradzał zbyt wiele na temat przyszłości systemu Windows. Owszem, firma pochwaliła się nowościami i wprowadziła dużą aktualizację, ale… to w zasadzie tyle. Wielkie plany pozostają w tajemnicy, ale wygląda na to, że są bliżej niż myślimy – na konferencji Build 2021 Satya Nadella potwierdził, że Windows 10 czeka spora ewolucja.W tym wypadku może chodzić o sporą aktualizacją Sun Valley, która drastycznie zmieni interfejs oprogramowania, jak również zmiany, które dotkną „okienka” w tym i przyszłym roku.W swoim przemówieniu Satya Nadella zwracał uwagę na znaczenie systemu Windows oraz innych produktów Microsoftu – szczególnie w dobie pandemii. Już jakiś czas temu amerykańska firma chwaliła się, że ze z jej oprogramowania korzysta ponad miliard aktywnych użytkowników. Nadella nazywa najbliższą aktualizację dla Windows 10 „rozwiązaniem dekady”. Ma ona odblokować większe możliwości dla programistów oraz twórców.I to… tyle.Ale z tej zapowiedzi da się wyczytać coś więcej, szczególnie łącząc ją z ostatnimi plotkami które pojawiają się od kilku miesięcy. Panos Panay podczas wydarzenia Ignite 2021 zdradził, że obecny rok będzie wielkim dla systemu Windows. Microsoft prawdopodobnie na przestrzeni najbliższych tygodni zorganizuje specjalne wydarzenie, podczas którego zdradzi nieco więcej na temat przyszłości systemu Windows, a także samej aktualizacji Sun Valley.Windows 10 może więc przejść ogromną metamorfozę. I to już niebawem!Źródło: Microsoft / fot. Bram Van Oost - Unsplash