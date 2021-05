Dokumenty Google doczekają się funkcji, którą Word posiada od lat

O jakiej funkcji mowa?

Dokumenty Google – zdjęcia nad i pod tekstem

Dokumenty Google niebawem pozwolą na umieszczanie zdjęć nad lub pod tekstem. | Źródło: Google



Kiedy skorzystasz z nowej funkcji?

Właściwie, nowa funkcja już teraz trafia do kolejnych użytkowników Dokumentów Google. Ta jest bowiem stopniowo udostępniana przez Google, począwszy od 24 maja, ale proces ten może potrwać nawet dłużej niż 15 dni.



To nieco dziwne, że funkcjonalność, z której użytkownicy Microsoft Word mogą korzystać od wielu lat, dopiero teraz trafia do Dokumentów Google. Jak to się jednak mówi, lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości ta usługa giganta z Mountain View doczeka się kolejnych przydatnych nowości.



Czy wiedziałeś, że z Dokumentów Google możesz korzystać bez dostępu do Internetu. Pozwala na to internetowa wtyczka o nazwie Dokumenty Google offline, którą możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem i zainstalować w przeglądarce Google Chrome czy Microsoft Edge.



Dokumenty Google offline –



Źródło:



Właściwie, nowa funkcja już teraz trafia do kolejnych użytkowników Dokumentów Google. Ta jest bowiem stopniowo udostępniana przez Google, począwszy od 24 maja, ale proces ten może potrwać nawet dłużej niż 15 dni.To nieco dziwne, że funkcjonalność, z której użytkownicy Microsoft Word mogą korzystać od wielu lat, dopiero teraz trafia do Dokumentów Google. Jak to się jednak mówi, lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości ta usługa giganta z Mountain View doczeka się kolejnych przydatnych nowości.Czy wiedziałeś, że z Dokumentów Google możesz korzystać bez dostępu do Internetu. Pozwala na to internetowa wtyczka o nazwie Dokumenty Google offline, którą możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem i zainstalować w przeglądarce Google Chrome czy Microsoft Edge.Dokumenty Google offline – pobierz Źródło: Google , fot. tyt. Canva

W ramach konferencji Google I/O, a także po niej, Google zapowiedziało nowości zmierzające do całego mnóstwa jego usług – Zdjęć Google Google Chrome i nie tylko. Prezentacji doczekał się też system Android 12 . Teraz, gdy konferencję giganta z Mountain View dawno mamy za sobą, dowiedzieliśmy się, że kolejną usługą, która niebawem otrzyma nową funkcję, są Dokumenty Google.No więc, co takiego czeka Dokumenty Google? Coś, co użytkownicy programu Microsoft Word mają do dyspozycji od dawna. Mowa o możliwości umieszczania tekstu przed lub za zdjęciami. Cóż, pierwsza z nich będzie zdecydowanie bardziej przydatna.Wkrótce, gdy klikniesz na zdjęcie umieszczone przez siebie w pliku edytowanym w Dokumentach Google, wśród opcji zawijania tekstu, ujrzysz wspomnianą opcję umieszczenia zdjęcia nad lub pod tekstem. Co ciekawe, za sprawą tej nowości dokumenty stworzone w programie Microsoft Word i zaimportowane do Dokumentów Google zachowają swoje formatowanie, jeśli zawierają fotografie zaimplementowane właśnie w taki sposób. To dobra wiadomość.