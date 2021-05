Microsoft Edge 91 udostępniony. Działa świetnie na słabszym sprzęcie

Warto wypróbować tę przeglądarkę.

Podczas konferencji Build 2021 Microsoft ogłosił właśnie, że przeglądarka internetowa Microsoft Edge 91 jest już udostępniana falami i obfituje w nowe funkcje przygotowane pod kątem zwiększenia wydajności działania na komputerach o niewielkiej mocy obliczeniowej. Wśród nich warto wymienić usprawnioną funkcję Sleeping Tabs (uśpione karty) oraz Startup Boost, wchodzącą w skład ulepszonego trybu wydajności.Ulepszona funkcja Sleeping Tabs automatycznie przełącza karty w tryb uśpienia po tym, jak karta spędzi pewien czas w tle, zwalniając tym samym część zasobów. Ponowne kliknięcie karty spowoduje szybkie załadowanie jej z powrotem do pamięci. Teoretycznie pozwala to użytkownikom urządzeń z małą ilością pamięci RAM na płynniejsze przeglądanie sieci. Internauta w opcjach programu może określić jak szybko usypiane będą karty.

Źródło: mat. własnyStartup Boost to z kolei funkcja, która umożliwia szybsze uruchamianie Edge dzięki wcześniejszemu uruchomieniu zestawu podstawowych procesów Edge w tle. Przyspieszone uruchamianie Microsoft Edge 91 wynika z faktu uprzedniego wczytania części procesów, niezbędnych do rozruchu aplikacji na komputerze z systemem Windows 10 . Te zostają załadowane wraz ze startem systemu.Microsoft podaje, że firma dokonała ponad 5300 commitów lub zmian w otwartoźródłowym projekcie Chromium, na którym opiera się nowy Microsoft Edge. Ma to być gwarancją dopracowania nowego wydania nieustannie zyskującego na popularności narzędzia.Najnowsze wydanie przeglądarki internetowej Microsoft Edge pobierzesz z poziomu naszej bazy aplikacji. Poniżej znajdziesz odnośniki do programu w wersjach na systemu Windows i macOS. Kliknięcie na nie przeniesie Cię do strony pobierania.Źródło: mat. własny