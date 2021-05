Build 2021: aplikacje Linux GUI już na Windows 10

Świetne wieści dla deweloperów.

Aplikacje Linux GUI na Windows 10

W maju ubiegłego roku Microsoft zapowiedział daleko idące zmiany w Windows Subsystem for Linux (WSL). W trakcie wydarzenia o nazwie Build 2021 dowiedzieliśmy się prace przebiegają zgodnie z planem, a wsparcie dla aplikacji Linux GUI pojawiło się już jako część Windows Subsystem for Linux 2. Oznacza to, że apki z Linuxa da się uruchomić w trybie graficznym w systemie Windows 10 bez zbędnego kombinowania.Podczas Build 2021 firma Microsoft ogłosiła ogólną dostępność obsługi aplikacji Linux GUI w Windows Subsytem for Linux 2. Funkcja została ogłoszona i udostępniona w wersji zapoznawczej kilka miesięcy temu, ale dziś jest dostępna dla wszystkich deweloperów Windows, którzy mogą ją pobrać, zainstalować i wykorzystać.