NVIDIA nie wycofa wsparcia dla starszych GPU. Producent zmienił zdanie

Wsparcie dla NVIDIA Kepler utrzymane

Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że NVIDIA planuje zakończenie wsparcia dla wciąż kupowanych na rynku wtórnym kart graficznych z serii Kepler , m.in. GeForce GTX 780 Ti. Informacje na ten temat widniały w jednym z publicznie dostępnych dokumentów producenta. Dokument ten został już wyedytowany i... wygląda na to, że mamy dobre wieści. Producent zmienił swoje stanowisko.Dokument firmy NVIDIA szczegółowo opisywał zakończenie obsługi GPU Kepler wraz z wydaniem serii sterowników R470. Miałoby to wpływ na znaczną liczbę procesorów graficznych z serii 600 i 700, w tym układów nadal odsprzedawanych na serwisach ogłoszeniowych pokroju OLX i Allegro. Dziennikarze PC Gamer dostrzegli, że obsługa GPU Kepler zmieniła swój status i jest teraz oznaczona na powrót jako "w toku". Jednym słowem: nie zostanie ukrócona przy okazji aktualizacji sterownika graficznego.Dlaczego NVIDIA wprowadziła tę zmianę? Być może wsłuchała się w głosy graczy mających za złe producentowi, że w dobie ograniczonej dostępności nowych GPU decyduje się na takie działania? A może poprzednio zamieszczona w dokumencie informacja była po prostu błędna? Bez względu na intencję jest to doskonała wiadomość dla mniej wymagających graczy, którzy nie chcą przepłacać za podstawowe karty graficzne pokroju GeForce GTX 1050 Ti (podrożał dwukrotnie od dnia premiery) i którzy polują na okazje.Źródło: PCGamer