Te aplikacje to największe pożeracze baterii w smartfonach

Raport daje do myślenia.

Najbardziej wymagające aplikacje mobilne - raport

„Sprawdzając, które aplikacje są najbardziej wymagające dla naszych telefonów, przeanalizowaliśmy trzy kwestie.”

„Przyjrzeliśmy się temu, jakie funkcje smartfonu, takie jak aparat czy lokalizacja, każda aplikacja wykorzystuje, jak bardzo te aplikacje wpływają na stan baterii, a także czy posiadają one tryb ciemny.”

„Łącząc wyniki dotyczące tych trzech czynników, byliśmy w stanie obliczyć, które ze 100 najpopularniejszych aplikacji są najbardziej wymagające i które należy ukoronować jako ostatecznych zabójców telefonów.”

Aplikacje mobilne a stan baterii i nie tylko

Być może czasem trudno to dostrzec, ale na przestrzeni lat technologie wykorzystywane w telefonach poważnie się rozwinęły. Urządzenia te stały się szybsze, pojemniejsze i nie tylko, ale przy tym też wzrosło ich zapotrzebowanie na energię. Mimo że w smartfonach umieszcza się coraz to większe baterie, ich czas pracy po naładowaniu do 100% wciąż pozostawia wiele do życzenia, tak jak ich żywotność. Dlaczego? Odpowiedzią na to pytanie są aplikacje – aplikacje, które tak chętnie na smartfonach instalujemy.pCloud, firma oferująca usługę przechowywania danych w chmurze, przeprowadziła badanie, które miało na celu sprawdzenie, które z najpopularniejszych obecnie aplikacji najbardziej wpływają na stan baterii w telefonie, a także obniżają wydajność urządzenia i zajmują najwięcej miejsca w pamięci., informuje pCloud w swoim raporcie.No więc, jakie aplikacje najbardziej obciążają nasze smartfony? Spośród tych dostępnych w Polsce są to między innymi Fitbit, Uber, Skype, Facebook, Airbnb, BIGO Live, Instagram, Tinder oraz Bumble. Ogólnie rzecz biorąc, są to przede wszystkim aplikacje randkowe, aplikacje portali społecznościowych czy też takie, które umożliwiają komunikację z innymi.