Zdjęcia Google pomogą Ci usunąć rozmyte zdjęcia i zrzuty ekranu

Nowa przydatna funkcja.

Zdjęcia Google – kiedy przekroczysz limit?

Google szacuje, na ile czasu po 1 czerwca 2021 roku powinno Ci wystarczyć 15 GB przestrzeni. | Źródło: mat. własne

Zdjęcia Google po 1 czerwca

Pakiet Google One pozwala na zwiększenie limitu przestrzeni na dane na koncie Google. | Źródło: mat. własne

Już teraz w Zdjęciach Google można też zobaczyć specjalną sekcję, która pokazuje, na ile czasu, zgodnie z szacunkami (w oparciu o to jak często przesyłasz zdjęcia i filmy do aplikacji), powinna ci wystarczyć darmowa przestrzeń w usłudze. Google informuje, ze ponad 80 procentom użytkowników ta przestrzeń powinna służyć jeszcze przez około trzy lata. Co ważne, gdy tylko zbliżysz się do limitu gigant z Mountain View wyśle Ci o tym powiadomienie oraz wiadomość e-mail.Jeśli nie widzisz w Zdjęciach Google powyższej informacji, oznacza to, że albo nie przesłałeś do aplikacji zbyt wielu materiałów, albo jesteś blisko limitu (co utrudnia Google przewidywania). Możliwe też, że nie korzystasz z prywatnego konta Google, a z konta zapewnionego przez firmę czy szkołę.Co ważne, wszystkie zdjęcia i filmy, które umieściłeś w Zdjęciach Google przed 1 czerwca 2021 roku, nie będą wliczać się do limitu współdzielonego z Gmailem i Google Workspace. Po tej dacie będziesz miał do dyspozycji pełne 15 GB przestrzeni.Co stanie się, jeśli po 1 czerwca osiągniesz limit miejsca zajmowanego w chmurze przez Twoje materiały? Będziesz miał do dyspozycji dwa wyjścia. Będziesz musiał albo oczyścić co nieco miejsca, albo kupić pakiet Google One. Do dyspozycji jest subskrypcja miesięczna lub roczna i w ich ramach można uzyskać dostęp do dodatkowych 100 GB, 200 GB lub 2 TB przestrzeni.Czy backup zdjęć i filmów w chmurze Google jest wart swojej ceny? Cóż, na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam.Pamiętaj, że aplikację Zdjęcia Google możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Google , fot. tyt. Canva