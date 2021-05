Które urządzenia Samsunga mogą dostać Androida 12? Oto lista

Nie jest ona oficjalna.





Android 12 dla sprzętów Samsunga – lista





Seria Galaxy S:





Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Seria Galaxy Note:

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G

Galaxy Note 10 (LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Seria Galaxy Fold:

Galaxy Fold (LTE/5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Seria Galaxy A:

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Seria Galaxy M:

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M31

Galaxy M31

Galaxy M51

Galaxy M31s

Seria Galaxy F:

Galaxy F41

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Seria Galaxy Tab:

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active 3

Google oficjalnie zaprezentowało Androida 12 w wersji beta podczas konferencji I/O, która odbyła się kilka dni temu. Wiemy już, co mniej więcej potrafi nowe oprogramowanie z zielonym robotem, ale to na co czekają wszyscy, to informacja, kiedy nowy system trafi na ich smartfona.W przypadku Samsunga, jak zawsze trzeba będzie chwilę poczekać. Beta Androida 12 została otwarta dla posiadaczy urządzeń od takich firm, jak Asus, Vivo, Xiaomi, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL i ZTE. Nie jest ona póki co dostępna dla posiadaczy sprzętów z serii Galaxy.Serwis SamMobile bazując na poprzednich harmonogramach aktualizacji oraz nawykach we wsparciu koreańskiego producenta przygotował listę urządzeń, które najprawdopodobniej dostaną Androida 12. Bardzo możliwe, że program testowania wersji beta nakładki One UI 4.0 ruszy jeszcze w ostatnim kwartale tego roku.Stabilna wersja Androida spodziewana jest jednak na okolice początku 2022 roku.Kto może więc na nią liczyć?Źródło: SamMobile / fot. instalki.pl