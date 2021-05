Stało się. Usługi Google wrócą na smartfony Honor

Jest potwierdzenie.





Usługi Google wracają na urządzenia od Honor





fot. instalki.pl

Wygląda na to, że poświęcenie marki Honor przez Huawei opłaciło się tej pierwszej z wymienionych firm. Nowe informacje, które pojawiły się w sieci wskazują na to, że na sprzęty Chińczyków już niebawem powrócą usługi Google. Honor został od nich odcięty jako spółka-córka Huawei w połowie 2019 roku.Fani telefonów od tego producenta musieli więc naprawdę sporo czekać na swoistą „reaktywację”.Informacja o powrocie usług Google została potwierdzona przez konto Honor Germany w serwisie Twitter. Odpowiadając na jedno z pytań Chińczycy dali do zrozumienia, że ich nowe smartfony będą korzystały z usług amerykańskiego producenta. Potwierdzono również, że za sprawne działanie smartfonów będzie odpowiedzialna dobrze znana użytkownikom nakładka One UI.Który model będzie pierwszym sprzętem, który odzyska dostęp do usług Google? Miałby być to Honor 50, który zapewne zostanie zaprezentowany jeszcze w 2021 roku. Tym razem już w ramach totalnie niezależnej marki. Honor Germany twierdzi również, iż w opisywanym modelu będzie mógł znaleźć się procesor Qualcomm Snapdragon 778.Honor w ostatnich miesiącach aktywnie skupiał się na tym, aby przywrócić partnerstwo z takimi markami, jak Google, Intel czy Qualcomm. To właśnie firma z Mountain View była najbardziej brakującym ogniwem do tego, aby ponownie powrócić do konkurencyjności na rynku smartfonów. Wygląda na to, że zachowanie pełnej i funkcjonalnej wersji Androida nie będzie już dla tego producenta żadnym problemem.Honor może więc jeszcze w tym roku zdecydować się na ponowne wejście nie tylko na rynek azjatycki, ale również europejski. Jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić jednoznacznie czy firmie się to uda, ale to bardzo prawdopodobne.Ponad dwa lata temu, przed nałożeniem sankcji na Huawei, smartfony Honor były bardzo popularne w Polsce.Zapewne ten trend uda się szybko przywrócić.Źródło: XDA / fot. instalki.pl