NVIDIA kończy wsparcie dla wciąż kupowanych kart graficznych

Szkoda.



Podczas gdy cały świat żyje kwestią związaną z dostępnością najnowszych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 oraz dysponującymi odrobinę tylko mniejszą mocą obliczeniową kart RTX 2000, codzienność wielu użytkowników komputerów osobistych wygląda zupełnie inaczej. Wprawdzie lwia część graczy użytkuje już GPU pokroju GeForce 1050 Ti czy nawet GeForce 1060, to osoby z mocno ograniczonym budżetem nierzadko polują na zakup korzystnie wycenianych kart graficznych wcześniejszych generacji. Niestety, NVIDIA wkrótce zakończy dla nich wsparcie.



Koniec wsparcia technicznego dla kart graficznych NVIDIA

Nvidia potwierdziła w jednej ze swoich dokumentacji, że architektura Kepler będzie obsługiwana tylko przez jeszcze jedną generację sterowników. Oznacza to, że za kilka miesięcy, wraz z debiutem sterowników R470, seria GeForce GTX 600, niektóre karty graficzne z serii GTX 700 i GeForce 800M (spotykane w laptopach) umożliwią w miarę zabawę jedynie w starsze gry. Nie oznacza to oczywiście, że absolutnie wszystkie nowe produkcje nie będą na nich działać, ale o jakichkolwiek optymalizacjach i innego rodzaju poprawkach właściciele tych GPU mogą zapomnieć.



Referencyjna wersja karty graficznej NVIDIA GeForce RGTX 780 Ti. | Źródło: NVIDIA



NVIDIA zapewni mimo tego sterowniki LTSB (gałąź wsparcia długoterminowego) R470 z obsługą wersji jądra, aktualizacji systemu operacyjnego i poprawek błędów przez dodatkowe trzy lata. To i tak naprawdę dobre wieści, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że karty Kepler mają już... co najmniej 9 lat. GTX 780 Ti nadal kosztuje kilkaset złotych, a GTX 760 jest wciąż tak samo popularny jak wyceniany na zawrotne kwoty ponad 10-14 tysięcy złotych RTX 3090.







Jeśli niedobór GPU minie, zanim pojawi się ostatni sterownik R470 wyżej wymienionych kart, gracze bez żalu rozstaną się z kartami Kepler. Jeśli nie... Cóż, w tej chwili pięcioletni GTX 1050 Ti kosztuje dwa razy więcej niż w dniu premiery. Gracze kupują dosłownie to, co jest i co kosztuje niewiele. GTX 780 Ti wciąż radzi sobie w grach pokroju Skyrima lub Fallout 4, więc wiele osób może polować nawet na tak stare karty i nie przejmować się tak "błahymi" kwestiami jak brak wsparcia ze stronu producenta.



