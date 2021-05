WhatsApp pozwoli przenieść historię czatów na inny numer telefonu

Świetnie!

WhatsApp z ulepszoną synchronizacją czatów

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp to komunikator, który ostatnio nie ma zbyt dobrej reputacji. Implementacja nowego regulaminu spotkała się z ostrą krytyką użytkowników. Facebook mimo to uważa, iż nie odczuł znacznego spadku aktywnych konsumentów – ci mieli ochoczo świeże zasady zaakceptować. Abstrahując od kontrowersji – do aplikacji nadciągają świetne funkcje.Jak się okazuje, społecznościowy gigant pracuje nad znaczną poprawą synchronizacji czatów. W kwietniu bieżącego roku mieliśmy do czynienia z doniesieniami sugerującymi implementację opcji przeniesienia historii konwersacji z iOS na Androida (i odwrotnie). To jednak nie wszystko.Redakcja portalu WABetaInfo dotarła do informacji o rozszerzeniu tej funkcji. Wszystko wskazuje na to, iż popularny komunikator stanie się jeszcze bardziej przyjazny dla osób, które posiadają kilka smartfonów bądź planują zmianę numeru telefonu.Chodzi oczywiście o. Bez wątpienia mówimy o niezwykle przydatnej opcji, która spodoba się części użytkownikom. WhatsApp jednak nie pozwoli na przenoszenie konwersacji w dowolnym momencie. Będzie to możliwe wyłącznie wtedy, kiedy połączymy istniejące konto z zupełnie nowym telefonem.Dodatkowo na drugim urządzeniu otrzymamy dostęp nie tylko do tekstowych wiadomości, ale także wszystkich multimediów.Znajduje się ona na razie w fazie wczesnych testów – zarówno jeśli chodzi o synchronizację z nowym numerem telefonu, jak i innym systemem operacyjnym. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp