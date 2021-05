Masz Apple Watch? Będziesz zachwycony tą nowością w Spotify

W końcu się doczekaliśmy.





Spotify offline na Apple Watch - jak włączyć?





fot. Cesar Sampaio - Unsplash

Po wielu latach oczekiwania, Spotify w końcu wprowadza nową funkcjonalność powiązaną z zegarkiem Apple Watch. Od teraz wszyscy posiadacze tego inteligentnego zegarka od firmy z jabłkiem w logo będą mogli zapisywać muzykę na akcesorium, aby słuchać jej w trybie offline.Co to oznacza? Między innymi to, że nie trzeba będzie brać już telefonu ze sobą, aby móc posłuchać muzyki czy podcastu – chociażby na treningu. Wystarczy zapisać odpowiedni plik audio na zegarku i sparować go ze słuchawkami Bluetooth.Spotify poinformowało, iż użytkownicy będą mogli pobierać swoje ulubione playlisty, albumy oraz podcasty i zapisywać je na zegarku Apple Watch. Sprawa dotyczy jednak tylko i wyłącznie tych kont, które korzystają z abonamentu Premium – za tę funkcję trzeba będzie więc zapłacić. Firma chwali się nowym dodatkiem, który uzupełnia inne możliwości powiązane ze sprzętami Apple – takie, jak Connect & Control czy też przesyłanie strumieniowe do Siri.Jak pobrać muzykę lub podcast na zegarek?W Spotify należy znaleźć multimedia na których nam zależy. Po wybraniu playlisty lub pliku wciskamy trzy kropki w górnym rogu oraz wybieramy opcję „Pobierz na Apple Watch”. Progres pobierania można sprawdzić w zakładce „Pobieranie” bezpośrednio na zegarku. Kiedy playlisty, poszczególne kawałki lub podcasty zostaną pobrane, koło plików zostanie wyświetlona mała, zielona strzałka.Teraz możemy podpiąć słuchawki do zegarka poprzez Bluetooth i cieszyć się odtwarzaniem muzyki.Warto pamiętać, aby sprawdzić czy posiadamy odpowiednią ilość miejsca na swoim sprzęcie zanim rozpoczniemy pobieranie.Odtwarzanie offline działa w przypadku Apple Watch Series 3 i nowszych z zainstalowanym systemem watchOS w wersji minimum 6.0. Spotify rekomenduje jednak oprogramowanie 7.1+. Nowość serwisu streamingowego działa niezależnie od tego czy posiadamy zegarek z modemem sieci komórkowej czy też samym Wi-Fi.Źródło: Spotify / fot. Spotify