Chrome 90 nie działa na Windows 10? Rozwiązanie problemu

Google potwierdza problemy.



Dziś dla odmiany nie o błędach w nowych aktualizacjach Windows 10, a o błędzie w poprawce dla przeglądarki internetowej Google Chrome, który powoduje jej awarie w systemie Windows 10. Problem jest poważny i nie dotyczy użytkowników wersji narzędzia dla Linuxa i macOS. Na szczęście da się go zażegnać, o ile wykorzystacie z jedną z proponowanych przez nas metod.



Chrome 90 przestaje działać

Najnowsza drobna aktualizacja dla Chrome 90 destabilizuje pracę programu. Awaria występuje zupełnie losowo i nie wygląda na to, aby występował jakiś wzorzec, który ją wywołuje, choć... niektórzy użytkownicy zgłaszają, że są w stanie go reprodukować. Sprawy przybierają nieprzyjemny obrót tuż po załadowaniu rozszerzenia lub podczas ładowania rozszerzeń, kiedy to Google Chrome natychmiast odmawia działania, wyświetlając czasem komunikat o usterce, a czasem po prostu przenosząc internautę na ekran pulpitu.



