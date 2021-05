Moviebase - niezbędnik miłośników filmów i seriali (recenzja)

Aplikacja pomoże odnaleźć się w gąszczu produkcji.





Moviebase – baza filmów i seriali w smartfonie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł-131,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nie da się ukryć, że nieustannie rozszerzana oferta serwisów streamingowych może przyprawić o zawrót głowy. Już sam wybór filmu czy serialu do obejrzenia potrafi zająć sporo czasu. Szczególnie jeśli płacimy za kilka serwisów.Z pomocą przychodzi aplikacja Moviebase. To mobilna baza filmów, seriali i innych produkcji telewizyjnych. Znajdziemy w niej produkcje ze wszystkich najważniejszych serwisów wideo. Zapisując obejrzane tytuły, możemy łatwo śledzić swoje postępy czy daty premier nowych odcinków.Nie zabrakło oczywiście opisów fabuły, szczegółów na temat obsady, linków do zwiastunów, a nawet plakatów i tapet. Jeżeli na smartfonie mamy zainstalowaną jedną z obsługiwanych aplikacji (np. Netflix) możemy nawet przejść z Moviebase bezpośrednio do odtwarzania konkretnego odcinka. Wszystko ujęte zostało w dość lekki i nowoczesny interfejs. Czasami brakuje mu intuicyjności i pełnego tłumaczenia na język polski, jednak nie obniża to znacząco komfortu użytkowania.Śledzenie postępów w oglądaniu czy przypomnienia o premierach również nie budzą większych zastrzeżeń. Darmowa wersja nie pozwala na dostęp do szczegółowych statystyk oglądania i wyświetla niewielkie banery reklamowe.Moviebase jest całkiem udaną aplikacją. Jej zalety docenią jednak głównie osoby namiętnie oglądające seriale w więcej niż jednym serwisie streamingowym.