Kontrolowanie dźwięku w przeglądarkach Chrome i Edge na Windows 10 stanie się łatwiejsze

Microsoft już nad tym pracuje.

W styczniu ubiegłego roku Microsoft porzucił silnik EdgeHTML i stworzył nową wersję swojej przeglądarki, opartą na silniku Chromium – tym samym, który stanowi bazę dla Google Chrome. Dzięki temu Microsoft Edge jest w stanie obsługiwać liczne funkcje i usługi opracowane przez Google, takie jak Chrome Web Store. Zarówno z korzystaniem z Edge’a, jak i Chrome na komputerach z Windows 10 wiąże się pewien problem – problem, który gigant z Redmond w końcu zamierza rozwiązać.O jakim problemie mowa? Istnieje szansa, że zauważyłeś, iż przeglądarki internetowe bazujące na Chromium w tej chwili nie komunikują się perfekcyjnie z ustawieniami audio systemu Windows 10. To znaczy, z poziomu miksera głośności w systemie nie można na przykład zmieniać głośności dźwięku w poszczególnych kartach przeglądarek. To samo dotyczy webowych aplikacji instalowanych za pośrednictwem Edge’a oraz Chrome.

Webowa aplikacja YouTube widoczna w mikserze głośności jako Microsoft Edge. | Źródło: Windows Latest

Rozwiązanie w drodze

„Dziękujemy za feedback. Pracujemy nad tą funkcją, ale stanowi ona dla nas wyzwanie, z wielu powodów. Nie mam pewności, jak wiele czasu może zająć nam jej przygotowanie.”

Jak donosi Windows Latest, na podstawie licznych postów na forum Microsoftu oraz postu na blogu Chromium , Microsoft ma to zmienić. Dzięki temu użytkownicy zyskają jeszcze większą kontrolę nad audio w swoich przeglądarkach.Niestety, wygląda na to, że na omawianą funkcjonalność będziemy musieli co nieco poczekać. Wynika to z odpowiedzi udzielonej na forum przez jednego z pracowników Microsoftu., czytamy.Cóż, nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwie czekać. Mam nadzieję, że Microsoft zrealizuje swoją zapowiedź i faktycznie ułatwi kontrolę dźwięku w przeglądarkach Edge i Chrome.Pamiętaj, że przeglądarki Microsoft Edge i Google Chrome możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Windows Latest , fot. tyt. Canva Pro