Cyfrowy paszport covidowy trafi do Polski. Jak to będzie działać?

Paszport covidowy w Polsce trafi do aplikacji mObywatel





Jeśli wszystko pójdzie z planem, to już od tegorocznych wakacji Polacy będą mogli skorzystać z cyfrowego paszportu covidowego. Informacje na temat rozwoju tego rozwiązania pojawiały się już od dawna. Wiadomo także, że cała technologia będzie zintegrowana z pomysłem Unii Europejskiej, który zakłada stworzenie jednego paszportu działającego we wszystkich krajach członkowskich.W Polsce paszport covidowy miałby trafić do popularnej aplikacji mObywatel dostępnej na urządzenia mobilne.W czerwcu do Polski trafi projekt Komisji Europejskiej, który będzie początkiem funkcjonowania nowego systemu – tak zwanych paszportów covidowych. Pierwsze informacje wskazują na to, że w naszym kraju rozwiązanie zostanie zintegrowane bezpośrednio z popularną aplikacją mObywatel. Korzystając ze smartfona będziemy więc mogli szybko poświadczyć, że jesteśmy zaszczepieni lub posiadamy negatywny wynik testu na koronawirusa.Według Justyny Orłowskiej, pełnomocnika premiera ds. GovTech, przekraczanie granicy w UE na podstawie paszportu covidowego będzie możliwe w przypadku osób, które odbyły pełen cykl szczepień (w zależności od szczepionki) lub mają negatywny wynik testu na COVID-19 zrobiony 24 godziny wcześniej.Aplikacja mObywatel będzie działała na zasadzie zielonego lub czerwonego światła. Bez ujawniania żadnych dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia – co ma przełożyć się na zwiększenie naszej prywatności. Dane użytkowników korzystających z paszportu mają być przechowywane na terenie Polski. Odczytanie wspomnianych informacji będzie więc niczym innym, jak zapytaniem przesłanym do polskiej bazy danych.Jak widać, graficznie całe rozwiązanie będzie bardzo podobne do klasycznych biletów lotniczych wyświetlanych na smartfonach. Oprócz cyfrowego poświadczenia, UE będzie respektowała także papierowe wersje – choć te będą pewnie mniej popularne.Pilotaż całej technologii rozpocznie się już w ciągu najbliższych tygodni. Włodarze UE i Polski chcą, aby system działał sprawnie już od lipca tego roku.Źródło: PAP / fot. zrzut ekranu z filmu YT