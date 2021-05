Aktualizacja Windows 10 psuje kluczowe programy

Microsoft przyznaje się do błędu.



Wygląda na to, że



Problemy z Teams i Outlook w Windows 10

Firma Microsoft potwierdziła właśnie, że użytkownicy systemu Windows 10 mogą napotkać problemy z logowaniem podczas łączenia się z Teams, narzędziem Outlook i OneDrive w wersji dla Firm.



"Użytkownicy, których dotyczą usterki, mogą zobaczyć komunikat o treści: "Przepraszamy, napotkaliśmy na problem" - informuje Microsoft. W niektórych przypadkach użytkownicy widzą błąd 80080300 podczas próby połączenia lub zalogowania się do aplikacji. Gigant z Redmond twierdzi, że błąd dotyczy tylko tych urządzeń, na których zainstalowano aktualizację zabezpieczeń systemu Windows 10 KB5003169 (dla wersji Windows 10 1909).



