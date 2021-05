Nawigacja TomTom od dziś na Android Auto

Dobre wieści dla kierowców.

Nawigacja TomTom GO w Android Auto

Z początkiem kwietnia informowaliśmy Was o tym, że Android Auto otwiera się na nowe aplikacje . Na odpowiedź marki TomTom nie trzeba było długo czekać. Holenderska firma poinformowała dziś, że TomTom GO Navigation, popularna wśród kierowców nawigacja samochodowa, jest już dostępna w ramach tego systemu.TomTom GO to apka będąca jedną z popularniejszych alternatyw dla Map Google. Narzędzie oprócz prowadzenia kierowcy do wyznaczonego celu podróży, wyświetla m.in wskazówki dotyczące pasa ruchu, pomagające kierowcom w nawigacji na skrzyżowaniach. Oprócz tego oferuje szczegółowe mapy 3D, a po połączeniu z siecią daje też możliwość korzystania z lubianej usługi TomTom Traffic (natężenie ruchu) oraz prezentuje ostrzeżenia o fotoradarach. Teraz z narzędzia można korzystać wygodniej, w ramach systemu Android Auto.Źródło: TomTomTomTom GO Navigation to płatne rozwiązanie, ale każdy może przetestować 30-dniową bezpłatną wersję próbną, bez żadnych zobowiązań. Koszt automatycznie odnawianych planów wynosi 57.99 zł za rok, 39.99 zł za sześć miesięcy lub 8.99 zł za miesiąc. Aplikację znajdziecie we wszystkich popularnych sklepach z apkami - Google Play, App Store i Huawei AppGallery.Aplikację Android Auto w najnowszej wersji pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. To oficjalna wersja dostępna w sklepie z aplikacjami Google Play. Wystarczy skorzystać z poniższego odnośnika.Z Android Auto współpracuje już ponad 500 modeli samochodów różnych marek. Niektóre są w stanie nawiązywać ze smartfonami połączenie bezprzewodowe. Bezprzewodowe Android Auto to wciąż luksus i większość kierowców korzysta z niego w trybie przewodowym.Źródło: TomTom