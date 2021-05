Google zapewnia o prywatności danych użytkowników

Tak, tak.

Google: "chronimy Wasze dane"

W miniony wtorek mieliśmy do czynienia z wirtualną imprezą I/O 2021, podczas której Google przedstawił szereg informacji dotyczących prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Technologiczny gigant najwidoczniej będzie starał się teraz przekonywać konsumentów, iż nie mają powodów do obaw jeśli chodzi o ewentualne wykorzystanie ich danych.Uwagę poświęciliśmy już m.in. usprawnionemu systemowi zmiany haseł w przeglądarce Google Chrome na Androida. To jednak nie wszystkie nowości z kategorii „bezpieczeństwo”. Niektórzy użytkownicy zaczęli bowiem dostrzegać w niektórych aplikacjach specjalne notyfikacje.Mowa o Gmailu, Dysku Google oraz Zdjęciach Google. Tam też pojawiły się. Podpis pod tym zdaniem różni się w zależności od konkretnej usługi. W kliencie pocztowym pojawia się komunikat: „treść wiadomości e-mail jest chroniona i nigdy nie jest wykorzystywana do jakichkolwiek celów reklamowych”. W przypadku dwóch kolejnych aplikacji mamy do czynienia ze wspomnieniem o ochronie plików, zdjęć oraz filmów.Użytkownicy staną przed swego rodzaju wyborem. Powiadomienie będzie można bez problemu wyłączyć, ale także wybrać opcję. Wtedy otworzy się dedykowana strona zawierająca szczegóły odnośnie do wszelkich funkcji bezpieczeństwa zaimplementowanych w wybranej usłudze.Jeśli jednak ktoś używa usług od Google, to zachęcenie do czytania np. zasad bezpieczeństwa wydaje się sensownym rozwiązaniem. Nie wiadomo kiedy wyżej opisane powiadomienia zostaną wdrożone u wszystkich.Źródło: 9to5google / Foto. pixabay.com (geralt)