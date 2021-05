Zoom udostępni platformę powstałą z myślą o wirtualnych wydarzeniach

Kto z niej skorzysta?

Zoom szykuje platformę Zoom Events. | Źródło: Zoom



Nowa usługa Zoom - premiera latem

Co ciekawe, Zoom będzie pomagał użytkownikom w uzyskaniu przez ich wydarzenia odpowiedniego zasięgu. Te mają być bowiem umieszczane w publicznym katalogu, aby inni mogli je odkryć. Użytkownicy będą też mogli śledzić statystyk wydarzeń, dotyczące chociażby liczby osób, które zarejestrowały się na event, frekwencji czy przychodów.Cóż, konkurencja nie śpi. Microsoft i Google także nieustannie rozbudowują swoje usługi. Zatem Zoom ma poważną motywację ku temu, aby także się rozwijać. Ciekawe, co jeszcze w przyszłości ten zaoferuje poza Zoom Events.Platforma Zoom Events ma zadebiutować tego lata. Póki co nie są znane warunki, które będzie trzeba spełnić, by uzyskać do niej dostęp. Na informacje w tej kwestii musimy jeszcze poczekać.Pamiętaj, że aplikację Zoom możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Zoom , fot. tyt. Canva