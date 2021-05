Internet Explorer do odstrzału. Microsoft podał daty

To musiało w końcu nastąpić.

Koniec wsparcia dla Microsoft Edge

"Microsoft Edge jest nie tylko szybszym, bezpieczniejszym i nowocześniejszym sposobem przeglądania sieci niż Internet Explorer, ale jest również w stanie rozwiązywać kluczowy problem kompatybilności ze starszymi witrynami internetowymi i aplikacjami"

Jak włączyć tryb kompatybilności Internet Explorer w Edge?

Internet Explorer to przeglądarka internetowa wydana w 1995 roku jako część pakietu Microsoft Plus! do Windows 95. Kolejne udostępniane już za darmo wydania cieszyły się rosnącą popularnością. Dość powiedzieć, że w 2003 roku IE miał aż 95% udziałów w rynku przeglądarek. Wraz z debiutem kolejnych rozwiązań konkurencji, propozycja firmy z Redmond stawała się coraz mniej atrakcyjnym narzędziem. W 2012 roku straciła rynkową palmę pierwszeństwa, a w 2015 roku zastąpiono ją programem Microsoft Edge . Microsoft zapowiedział właśnie zakończenie wsparcia technicznego dla Internet Explorer.Microsoft oficjalnie zakończy wsparcie dla Internet Explorer 15 czerwca 2022 roku. Wcześniej, bowiem już 17 sierpnia tego roku, zakończone zostanie wsparcie dla IE w Microsoft 365, wcześniej znanym pod nazwą Office 365. Na osoby z różnych rodzajów nie potrafiące się rozstać z IE (są tacy?) czeka tryb zgodności dla Internet Explorera, działający w obrębie przeglądarki internetowej Edge z silnikiem Chromium.- wyjaśnił Microsoft w środowym poście na swoim blogu i trudno się z tym nie zgodzić.W sekcji FAQ (często zadawanych pytań) Microsoft zwraca uwagę na to, że Microsoft wycofa przeglądarkę Internet Explorer tylko w systemie Windows 10 20H2 i nowszych. Wcześniejsze wersje systemu Windows 10 również przestaną być obsługiwane, jednakże nastąpi to później.Sposób włączania trybu Internet Explorer w aplikacji Microsoft Edge nie zmienił się od swojego debiutu. Wystarczy w pasku adresu wpisać edge://settings/defaultbrowser i nacisnąć enter, aby przejść do odpowiedniej sekcji ustawień. Tam obok napisu "Umożliwianie otwierania witryn programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge" zaznacz sobie preferowaną opcję - zawsze lub tylko niezgodne witryny, co akurat jest ustawieniem domyślnym i zalecanym.Źródło: Microsoft