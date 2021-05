Steam naprawił błąd dotyczący kont posiadających wiele gier

Steam z poprawką irytującego błędu

Źródło: Valve

Steam to niewątpliwie najpopularniejszy sklep cyfrowy. Jego desktopowa aplikacja regularnie otrzymuje aktualizacje mające na celu poprawę niektórych błędów oraz ogólnej stabilności. Najnowsza z nich zajęła się wyeliminowaniem problemu dotyczącego głównie bibliotek zawierającychKolekcjonerzy są wszędzie – nawet na Steamie . Osób posiadających kilkadziesiąt tysięcy produkcji jest oczywiście niewiele i należą do mniejszości, ale istnieją. Od dłuższego czasu doświadczają oni problemów z działaniem aplikacji. Ta im się zawierza, a nawet samoistnie zawiesza. Valve już raz próbowało zająć się tym irytującym błędem, lecz bez skutku.Deweloperzy nie dali jednak za wygraną i podjęli się drugiej próby.Miejmy nadzieję, iż już na zawsze. Zmian w usłudze oczywiście jest więcej.Przede wszystkimoraz weryfikacji ich plików. Usprawniono także działanie Steam Imput oraz Steam Remote Play. Co więcej, wersja aplikacji na macOS oraz Linux wolna jest teraz od błędu dotyczącego nieprawidłowego działania wewnętrznej przeglądarki.Aktualizacja została już zaimplementowana i przy próbie uruchomienia Steama powinno pojawić Wam się stosowne okno z możliwością instalacji.Źródło i foto: Valve