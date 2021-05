W końcu. Od teraz łatwo i szybko zmienisz swoje hasła w Google Chrome

Nowa funkcja.





Google przyśpieszy proces zmiany naruszonego hasła





Google chce usprawnić proces zmiany naruszonego hasła na smartfonach z Androidem. Już wcześniej amerykańska firma zaprezentowała funkcjonalność pozwalającą na szybkie przejrzenie haseł, które mogły wyciec przy różnych okazjach. Tym razem jednak ich zmiana ma być jeszcze prostsza – będziemy mogli tego dokonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć.Jak to wszystko będzie działać?Menedżer haseł w przeglądarce Google Chrome doczekał się funkcji pozwalającej na szybką zmianę hasła. Kiedy algorytmy Google znajdą potencjalny wyciek, komunikat, który pojawi się w przeglądarce będzie zawierał w sobie specjalny przycisk umożliwiający szybką zmianę hasła do obsługiwanej witryny lub usługi. Naciśnięcie przycisku automatycznie przeniesie użytkownika do strony, w której będzie mógł on utworzyć nowe zabezpieczenie do swojego konta. Każde z haseł będzie oczywiście przetrzymywane w menedżerze stworzonym przez Google.Amerykańska firma przekazała, że jej nowość opiera się na technologii Google Duplex. Firma z Mountain View inspiruje się również ewidentnie innymi menedżerami haseł. Wybrane, płatne programy pozwalają w podobny, szybki sposób na zmianę naruszonego hasła, jeśli zostanie ona wykryta.

Na sam początek opisywane możliwości trafią do użytkowników znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, a w późniejszym okresie czasu będą udostępniane także w innych regionach świata. Całość ma się stać dostępna dla wszystkich w ciągu najbliższych miesięcy – Google nie sprecyzowało jednak finalnej daty, w której możemy spodziewać się stabilnej wersji zaktualizowanego menedżera haseł.Tego typu ułatwienia są świetne i widać, że Google chce się na nich skupiać w niemalże wszystkich aspektach swoich produktów – od Asystenta aż po mobilny system Android. Podczas konferencji I/O firma zapowiedziała także inne nowości związane z dwunastą już odsłoną mobilnego systemu operacyjnego.Możecie o nich przeczytać w tym miejscu Źródło: Google / fot. Google