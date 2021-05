Smartfon z Androidem jako pilot do TV. Nareszcie!

Coś, na co czekałam.

Smartfon pilotem do telewizora

Wkrótce smartfon z Androidem będzie mógł pełnić funkcję pilota do Android TV oraz Google TV. | Źródło: Google

Wcześniej w tym roku Android TV doczekał się gruntownego odświeżenia interfejsu . Od tego momentu ten jest znacznie bardziej minimalistyczny, intuicyjny i „czysty”. Niemniej, czegoś wciąż mu brakuje – czegoś, co Apple TV i iPhone’y oferują od lat – możliwości obsługi go z pomocą smartfona zamiast pilota. Na szczęście, wkrótce ma się to zmienić.Podczas trwającej konferencji Google I/O Google zapowiedziało wprowadzenie do smartfonów z Androidem funkcji pozwalających na przejęcie przez smartfon funkcji pilota od telewizora. Tak, takie funkcje są oferowane przez dostępne w Sklepie Play aplikacje firm trzecich, ale zdecydowanie daleko im do ideału. Dobrze zatem, że gigant z Mountain View w końcu wziął się za tę kwestię.Jak Google pokazało na udostępnionych przez siebie renderach, omawiana funkcja ma przypominać to, co oferuje Apple. Gdy smartfon będzie pełnił funkcję pilota, część jego ekranu ma stanowić touchpad pozwalający na poruszanie się po wyświetlaczu telewizora kursorem. Pod touchpadem umieszczono przyciski pozwalające na cofnięcie się do poprzedniej strony, do strony domowej Android T oraz na włączenie Asystenta Google. Jeszcze niżej znalazły się zaś przyciski odpowiadające za zmniejszanie i zwiększanie głośności telewizora, a nad touchpadem przycisk odpowiadający za zasilanie.