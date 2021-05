Android 12 zaprezentowany. Coś mi przypomina...

Klon iOS?

Android 12 - jeszcze szybszy

Android 12 - jeszcze bezpieczniejszy

Android 12 Beta już jest

Źródło: GoogleOdświeżenia doczekały się szybkie ustawienia i belka powiadomień. Podczas prezentacji mocno akcentowano debiut owych funkcji na smartfonach Google Pixel. Miejmy nadzieję, że nie będą dla nich ekskluzywne.Źródło: GoogleGoogle podaje, że nowy Android 12 to aż o 22% krótszy czas uruchamiania podstawowych usług systemowych. Producent obiecuje też optymalizacje, pozwalające zmniejszyć obciążenie procesorów nawet o 15%. Oczywiście musi przełożyć się to na zwiększoną energooszczędność, a co za tym idzie - przynajmniej teoretycznie - dłuższy czas pracy smartfonów na baterii.Android 12 zawiera nowe funkcje, które zapewnią większą przejrzystość w zakresie tego, które aplikacje uzyskują dostęp do Twoich danych. Daje też większą kontrolę użytkownikom, dzięki czemu będą mogli dokonywać świadomych wyborów dotyczących ilości prywatnych informacji, do których mają dostęp poszczególne aplikacje.Źródło: GoogleNowy panel prywatności oferuje przejrzysty widok ustawień uprawnień - m.in. to, do jakich danych uzyskuje się dostęp, jak często i przez które aplikacje. Pozwala on łatwo odwołać uprawnienia aplikacji bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego.Źródło: GoogleDodano nowy wskaźnik w prawym górnym rogu paska stanu, dzięki czemu użytkownik będzie wiedział, kiedy aplikacje uzyskują dostęp do mikrofonu lub kamery. Jeśli ktoś zechce usunąć dostęp aplikacji do tych czujników w całym systemie, dodane zostały do tego dwa nowe przełączniki w Szybkich ustawieniach.Źródło: GoogleAndroid 12 jest pełen innych drobnych przydatnych funkcji, takich jak ulepszone funkcje ułatwień dostępu dla osób z wadami wzroku, przewijane zrzuty ekranu, widżety rozmów, które przenoszą ulubione rozmowy na ekran główny, a także sposoby na lepszą współpracę urządzeń. Spełniono również obietnicę o tym, że zewnętrzne sklepy z aplikacjami będą łatwiejsze w użytkowaniu w systemie Android 12. Wiele z tych funkcji można znaleźć już dzisiaj w Androidzie 12 Beta, dostępnym na urządzeniach Pixel i wybranych innych, o tu Źródło: Google