Aktualizacja Map Google z opcją wyznaczania bezpiecznych tras

Bezpieczne trasy w Mapach Google

Uwaga na konferencji Google I/O 2021 jest skupiona nie tylko na nowym systemie Android 12 , ale również innych produktach i usługach firmy z Mountain View. Odrobinę czasu poświęcono między innymi zmianom w obrębie jednej z najpopularniejszych aplikacji na świecie. Mowa oczywiście o Mapach Google, z których korzystają miliony pieszych i kierowców na całym świecie. Do popularnej apki trafi nowy moduł wyznaczania tras, umożliwiający wytyczenie najbezpieczniejszej z możliwych tras.Nadchodząca opcja wytyczania trasy ekologicznej w Mapach Google nada priorytet drogom i kierunkom, które będą najkorzystniejsze od strony niskiego zużycia paliwa - na przykład z mniejszym ruchem, mniejszą liczbą znaków stopu lub większą liczbą zjazdów ze wzniesień. Podczas Google I/O 2021 dowiedzieliśmy się, że równolegle zadebiutuje nowy tryb bezpiecznej trasy. Ten będzie w stanie identyfikować warunki drogowe, w których bardziej prawdopodobne jest nagłe hamowanie i pomoże omijać je. Apka będzie brała pod uwagę także złą lub wręcz niebezpieczną pogodę, duże natężenie ruchu i inne zagrożenia. Wszystko to jest zasługą techniki uczenia maszynowego.

Celem Google w zakresie bezpiecznego wyznaczania tras w Mapach Google jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych rocznie nawet o 100 milionów. Patrząc na to, jak wiele osób korzysta obecnie z Map Google, wydaje się to zupełnie możliwe, o ile funkcja okaże się działać sprawnie i zgodnie z założeniami.



Firma Google wprowadza przy okazji "ponad 100 ulepszeń opartych na sztucznej inteligencji" w obrębie danych map i tras pieszych. Do aktualnej bazy danych Map dodano również aż 150 tysięcy kilometrów tras rowerowych. Ponadto, Google dodaje w aplikacji nowe komunikaty, które przypomną użytkownikom, gdy śledzenie ich Historii lokalizacji jest aktywne, z przełącznikiem umożliwiającym łatwiejsze dezaktywowanie tej funkcji.



Aktualizacji powinniśmy spodziewać się w bliżej nieokreślonym momencie tego roku.



