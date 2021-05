NVIDIA DLSS w 9 nowych grach. Nowy sterownik dla kart GeForce

Świetne wieści.

NVIDIA DLSS w kolejnych grach

Źródło: NVIDIA

"W skrócie można powiedzieć, że jest to nowoczesna technologia wygładzania krawędzi korzystająca z głębokiego uczenia. Dzięki pobieraniu relatywnie niewielkiej liczby próbek na piksel w porównaniu do klasycznego anti-aliasingu, nie obciąża znacząco układu graficznego. Sieć neuronowa tworzy aż 64 próbki na piksel z jednej tylko próbki na pikseli obrazu źródłowego. Dedykowane rdzenie Tensor obecne jedynie w kartach GeForce RTX wykonują wszystkie obliczenia, zwalniając jednocześnie z tego zadania Shadery, które mogą być oddelegowane do innych działań. Sieć neuronowa przetwarza następnie pobrane próbki i przetwarza je w taki sposób, by zagwarantować maksymalnie wysoką jakość obrazu. Działanie DLSS można nazwać bardzo zaawansowaną formą upscallingu, bowiem gra renderowana jest w niższej rozdzielczości, która następnie jest podnoszona. Jednym słowem: NVIDIA DLSS na podstawie obrazu o niskiej rozdzielczości tworzy obraz o wysokiej rozdzielczości o jakości zbliżonej maksymalnie do obrazu, który generowany byłby natywnie w wysokiej rozdzielczości."

Nowy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce

Hood: Outlaws & Legends

Metro Exodus: Enhanced Edition

Ranch Simulator

Resident Evil Village

Total War: Rome Remastered

Totally Accurate Battle Simulator

Dziś całe zatrzęsienie pozytywnych informacji ze świata nowych technologii. Poranek zaczynamy od doniesień z obozu firmy NVIDIA, która zapowiedziała właśnie wprowadzenie techniki DLSS do dziewięciu kolejnych gier. Użytkownicy kart GeForce RTX będą mogli od teraz dzięki technice NVIDIA DLSS zwiększyć wydajność łącznie w 50 grach, a to dopiero początek. Producent obiecuje, że co miesiąc lista ta będzie się powiększać. Przy okazji, zadebiutował nowy sterownik graficzny dla kart GeForce, zoptymalizowany pod kątem Days Gone.W najbliższym czasie technika DLSS pojawi się w dziewięciu produkcjach, w tym w No Man's Sky oraz Metro Exodus Enhanced Edition. Na większa liczbę klatek posiadacze kart NVIDIA mogą liczyć w:Pozwolę zacytować nasz szczegółowy wpis na temat rozwiązań NVIDIA:Opublikowany kilkanaście godzin temu sterownik Game Ready, dedykowany grze Days Gone, zawiera też optymalne ustawienia w aplikacji GeForce Experience dla sześciu tytułów:Najnowsze sterowniki dla kart NVIDIA GeForce pobierzecie za pośrednictwem oprogramowania GeForce Experience (polecam tę metodę) lub jako wydzieloną paczkę plików. W tym celu skorzystajcie z odnośników poniżej - oczywiście jeśli korzystacie już z aplikacji GeForce Experience nie musicie jej ponownie pobierać.Źródło: NVIDIA