Windows 10 May 2021 Update od dziś dostępna dla każdego

Nareszcie.

Windows 10 21H1 od dziś dostępny dla wszystkich

Nowości w Windows 21H1 nie jest wiele

Aktualizacja majowa Windows 10 dostępna dla każdego. Firma Microsoft nareszcie podjęła decyzję o odblokowania możliwości pobrania nowej poprawki dla wszystkich komputerów pracujących pod kontrolą wcześniejszych wydań OS-u. Windows 10 21H1 sprawiał do tej pory pewne drobne problemy, które w większości wyeliminowano. Podobno...W tej chwili aktualizacja nie jest na szczęście instalowana automatycznie, więc każdy mający wątpliwości co do jej jakości i stopnia dopracowania, może odłożyć ten proces na przyszłość. Wszyscy chętni powinni natomiast udać się do sekcji "Aktualizacja i zabezpieczenia" w menu "Ustawienia" swojego komputera, a następnie do Windows Update, by wyszukać najnowszą poprawkę.Windows 21H1, podobnie jak wersja 20H2, jest bardzo małą łatką. W zasadzie to tylko pakiet aktywacyjny, co oznacza, że po prostu uruchamia on niektóre już istniejące funkcje na twoim komputerze, które były przemycane na przestrzeni ostatnich tygodni, przy okazji poprzednich patchy. W rzeczywistości nie dodaje żadnych rewolucyjnych funkcji ani niczego znaczącego, co spowodowałoby, że instalacja zajęłaby więcej niż kilka minut.Jeśli chodzi o nowości w majowej aktualizacji systemu Windows 10, to... nie ma ich zbyt dużo. W rzeczywistości wersja 21H1 ma mniej znaczących nowych funkcji niż poprzednie drobne aktualizacje. Dodano na przykład obsługę kilku kamer na podczerwień z funkcją Windows Hello, wdrożono ulepszenia funkcji Windows Defender Application Guard i usprawnienia w zakresie usługi WMI Group Policy Service.Zdecydowanie bogatsza w zmiany będzie planowana na przełom października i listopada tego roku aktualizacja o nazwie kodowej Sun Valley. Więcej o Windows 10 21H2 przeczytacie, klikając na poniższy odnośnik.Źródło: Microsoft