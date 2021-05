Aplikacje na EURO 2020 (2021). Niezbędnik kibica

Aplikacje dla fanów piłki nożnej.

EURO 2020 - kiedy gra Polska?

Aplikacje dla kibica na EURO 2020

TVP Sport





Oficjalna aplikacja EURO 2020

FlashScore

LiveScore

Wirtualny album na naklejki Panini UEFA EURO 2020

FIFA Football

EURO 2020, czy raczej EURO 2021, rozpocznie się już 11 czerwca i potrwa aż do 11 lipca 2021 roku. Do rywalizacji w trakcie tegorocznych, przełożonych z ubiegłego roku, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej staną 24 drużyny, w tym Polska. Z tej właśnie okazji chcielibyśmy zaprezentować Wam kilka przydatnych aplikacji, z których w trakcie szesnastego turnieju o mistrzostwo Europy w piłce nożnej mężczyzn skorzystać powinien każdy kibic. Ba, niektóre okażą się użyteczne również po zakończeniu zmagań.Kluczowe pytanie, na które wielu z Was będzie szukać odpowiedzi. Odpowiadam:14.06, godz. 18:0019.06, godz. 21:0023.06, godz. 18:00A teraz...Gdzie oglądać EURO 2020? Mecze transmitowane będą na żywo na kanałach TVP 1, TVP 2, TVP Sport oraz właśnie w aplikacji TVP Sport, którą gorąco Wam polecam. Aplikacja mobilna TVP Sport może nie prezentuje się bardzo nowocześnie, ale spełnia swoje zadanie. Transmisje spotkań EURO 2020 pojawią się w niej oczywiście w formie wideo, pozwalając śledzić mecze Polaków w sytuacji, gdy będziecie zmuszeni przebywać poza domem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przesyłać obraz z apki na telewizor, na przykład poprzez Chromecast lub inne urządzenie i oglądać dzięki temu mecze piłkarskie na dużym ekranie.UEFA twierdzi, że oficjalna aplikacja turnieju EURO 2020 to najlepszy sposób na kibicowanie. Nie jestem co do tego w pełni przekonany, ale faktem jest, że narzędzie jest niezwykle rozbudowane. Za pomocą tej aplikacji sprawdzisz terminarz EURO 2020, prześledzisz mecze na żywo, uzyskasz wgląd w wyniki, tabele, dziesiątki analiz, przeczytasz dobrej jakości aktualności na temat turnieju, a nawet obejrzysz wideorelacje. Feed wiadomości da się personalizować w taki sposób, aby otrzymywać przede wszystkim interesujące treści. PS z poziomu apki da się zagrać w popularna grę Fantasy Football, typując uprzednio swoją wymarzoną jedenastkę turnieju.Dzięki FlashScore nie przegapisz żadnej bramki na EURO i żadnego wyniku spotkania odbywającego się poza tą imprezą. Program daje wgląd w wyniki na żywo z łącznie 38 dyscyplin sportowych i obsługuje tysiące wydarzeń z całego świata. Kiedy zostanie zdobyta bramka, zostanie pokazana kartka lub zakończy się spotkanie, dowiesz się o tym tak szybko, jak osoby oglądające spotkanie na żywo w telewizji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w apce dodać sobie ulubione reprezentacje - powiadomienia dotyczące ich spotkań będą wyświetlane, byś nie przegapił żadnego z wydarzeń na murawie. Nie mogło zabraknąć statystyk w postaci choćby składów, czy też komentarzy i tabel na żywo. Moim zdaniem FlashScore to najlepsza aplikacja do śledzenia wyników na żywo.Rozumiem, że części z Was może z różnych powodów nie podobać się aplikacja Flashscore, zatem jako alternatywę dla niej proponuję LiveScore. Prześledzicie dzięki niej wyniki ulubionych dyscyplin sportowych - piłki nożnej, ale też koszykówki, hokeja, tenisa i innych dyscyplin. Do aplikacji trafiają także powtórki wybranych spotkań, a nawet newsy w postaci wideo, dotyczące czołowych europejskich lig piłkarskich. Kibicom na EURO 2020 przypadną do gustu powiadomienia o zmianach wyników i kartkach w spotkaniach oznaczonych gwiazdką. Na miłośników statystyk czeka solidna porcja danych dotyczących każdego ze spotkań.Nie wiem jak Wy, ale ja w latach 90' XX wieku przy okazji dużych imprez piłkarskich - EURO 96 oraz MŚ 98 - zbierałem naklejki z piłkarzami do albumów Panini. Pamiętam doskonale, że koszt naklejek był ogromny, o ile oczywiście chciało się skompletować całą kolekcję. Od jakiegoś czasu naklejki można kolekcjonować w albumach wirtualnych, tym razem te związane z reprezentacjami biorącymi udział w EURO 2020. Satysfakcja może już nie ta, ale... to wciąż fajna zabawa. Naklejki Panini w aplikacji odbierać da się codziennie za darmo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby duplikaty wymieniać z przyjaciółmi lub kolekcjonerami z całego świata. Przez cały czas trwania turnieju UEFA EURO 2020 pod zakrętkami butelek coca-coli i na innych przedmiotach będzie można znaleźć ukryte kody, które możesz zeskanować za pomocą aplikacji, aby zdobyć dodatkowe naklejki do swojego albumu.Nie jest to może apka związana bezpośrednio z EURO 2020, ale pomaga rozerwać się w oczekiwaniu na kolejne spotkania. FIFA Football to mobilna wersja najpopularniejszej gry piłkarskiej. Co ważne: jest darmowa. Produkcja wykorzystująca nowoczesny silnik graficzny prezentuje się naprawdę okazale i pozwala pokierować jednym z 650 zespołów z ponad 30 lig. Na chętnych czeka możliwość wcielenia się w rolę menadżera i zabawa w ustalanie składów i taktyk. Nie zabrakło nawet lubianego trybu Ultimate Team. Za sprawą wydarzeń Live grając dowiesz się co piszczy w prawdziwym piłkarskim świecie.Znasz jakieś inne aplikacje, które mogą przydać się kibicom w trakcie EURO 2020? Daj znać w komentarzu.Źródło: mat. własny