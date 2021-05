Zdjęcia Google - nowe kategorie ułatwią znalezienie konkretnych grafik

Dobra zmiana.





Zdjęcia Google z lepszym systemem filtrowania

Źródło: Android Police

Nie da się ukryć, że Zdjęcia Google to jedna z najpopularniejszych usług pozwalających na przetrzymywanie zdjęć w chmurze i ich łatwą edycję. Do tego dochodzi dosyć zaawansowana wyszukiwarka grafik, która dosyć często wzbogaca się o nowe funkcjonalności. Właśnie zadebiutowała jedna z nich.Część użytkowników zaczęła dostrzegać bowiem u siebie. Ich zasada działania jest dosyć intuicyjna. Jeśli zdecydujemy się na rozpoczęcie poszukiwań zdjęć konkretnej osoby lub grupy osób, to pod polem wyszukiwania pojawi się opcja zawężenia wyników w wersji graficznej.Użytkownik otrzyma. Tego typu funkcjonalność niewątpliwie uprzyjemni proces znajdowania konkretnych grafik. Oczywiście do tej pory także można było filtrować rezultaty, lecz wyłącznie poprzez wpisanie np. „selfie z X koło budynku Y”.Teraz całość została przygotowana znacznie intuicyjniej i niewątpliwie spodoba się konsumentom. Trudno jednak do końca przewidzieć, kiedy Google zdecyduje się na jej publiczne wdrożenie. Obecnie dostęp do niej ma wyłączenie część użytkowników. Wygląda więc na to, iż trwaj dopiero testy po stronie serwera.Należy uzbroić się więc w cierpliwość i regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji aplikacji mobilnej Zdjęcia Google Źródło: Android Police