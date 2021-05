Microsoft Teams od teraz z wersją dla użytkowników domowych

To już usługa nie tylko dla firm i organizacji.

Microsoft Teams dla każdego

Tryb Razem i nie tylko

Microsoft Teams już nie jest programem przeznaczonym wyłącznie dla firm, organizacji i celów edukacyjnych. Stał się on bowiem właśnie także komunikatorem domowym. Gigant z Redmond zachęca, by od teraz wykorzystywać go do kontaktowania się z rodziną i znajomymi, by po prostu z nimi porozmawiać czy tworzyć wspólne plany.Microsoft Teams do użytku osobistego już od dłuższego czasu był testowany w ramach publicznych beta testów, a teraz jest oficjalnie dostępny dla użytkowników z całego świata, w swojej pełnej krasie. Co istotne, nie stanowi od oddzielnej aplikacji. Zamiast tego jest on specjalnie wydzieloną „przestrzenią” w mobilnej, desktopowej oraz webowej wersji programu.Co potrafi Teams do użytku domowego? Całkiem sporo. Z jego pomocą można organizować spotkania wideo z rodziną i znajomymi. W tej chwili takie spotkanie może trwać 24 godziny nawet jeśli bierze w nim udział maksymalna liczba. Co istotne, Teams pozwala zapraszać do udziału w rozmowach nawet te osoby, które nie używają aplikacji.Teams do użytku osobistego umożliwia użytkownikom spotykanie się w wirtualnych przestrzeniach, takich jak kawiarnia czy salon – z pomocą trybu Razem. Poza tym, usługa pozwala również na planowanie spotkań i aktywności poza aplikacją z poziomu czatu grupowego. Z poziomu czatu można też tworzyć ankiety czy przydzielać innym osobom zadania.