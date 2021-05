Windows 10 ma mechanizm chroniący przed ransomware. Trzeba go włączyć ręcznie

Warto to zrobić.

Windows Defender uznawany jest regularnie za jeden z najskuteczniejszych programów antywirusowych , który w pojedynkę jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom systemu Windows 10. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, patrząc na wyniki różnych rankingów, nie stanowi on rozwiązania idealnego - a przynajmniej przy domyślnych ustawieniach. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że dostarczany wraz z OS-em Microsoftu antywirus oferuje ochronę przed ransomware, czyli metodą przestępców wymuszających okup w zamian za pliki, w posiadanie których udało im się wejść. Z jakiegoś powodu trzeba ją aktywować ręcznie.Czy wiedziałeś, że istnieje dodatkowa opcjonalna warstwa Defendera, która pomaga chronić Twoje zdjęcia, filmy, dokumenty robocze i inne pliki w przypadku ataku ransomware? Ochronę tego rodzaju musisz aktywować ręcznie, a ja zaraz powiem Ci jak to zrobić. Nazwa stosownej opcji wcale nie jest oczywista.Kliknij na pasek wyszukiwania (lupka obok Menu Start) i wpisz "Kontrolowany dostęp do folderu". Wybierz wyszukaną opcję.

Źródło: mat. własny

Ransomware to zagrożenie przybierające na sile

Alternatywnie, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na Menu Start, wybrać "Ustawienia" -> "Aktualizacja i zabezpieczenia" -> "Zabezpieczenia Windows" -> "Ochrona przed wirusami i zagrożeniami", a następnie przewinąć suwakiem widok w dół i wybrać opcję "Zarządzaj ochroną przed oprogramowaniem wymuszającym okup".Przesuń suwak do pozycji "Włączone" i potwierdź czynność w osobnym okienku.Teraz pozostaje Ci kliknąć w "Chronione foldery" i wybrać miejsca na dyskach, w których przechowujesz najcenniejsze pliki.W razie potrzeby istnieje również opcja (poniżej) umożliwiająca przyznanie określonym aplikacjom uprawnień dostępu do chronionych folderów.Włącz opcję Kontrolowany dostęp do folderu - Twoje dane będą lepiej chronione. | Źródło: mat. własnyChroń swoje pliki przed zagrożeniami, takimi jak oprogramowanie wymuszające okup - to bardzo ważne. Nie chciałbyś chyba stracić swoich haseł przechowywanych w plikach, umożliwić cyberprzestępcom dostępu do zdjęć "tylko dla wybranych oczu" lub... stracić kopii swojego portfela kryptowalutowego?Tylko w zeszłym roku miało miejsce ponad 300 milionów ataków ransomware. Nie wszyscy z powodzeniem wyłudzili pieniądze od ofiar, ale według Coveware, usługi usuwania oprogramowania ransomware, średnia płatność za oprogramowanie ransomware wzrosła do ponad 220 000 USD (ok. 816 000 złotych!) w czwartym kwartale ubiegłego roku.Źródło: mat. własny