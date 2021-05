Nowy wygląd Windows 10. Wyciek zdradza kluczowe informacje

Windows 10 wypięknieje.

Interfejs Windows 10 po aktualizacji Sun Valley

Jeszcze w tym roku wszyscy będziemy świadkami wielkiej rewolucji interfejsu w systemie Windows 10. Wraz z planowaną na przełom października i listopada aktualizacją Sun Valley nastąpią zmiany w zakresie w zasadzie wszystkich najważniejszych elementów UI. Do Windows 10 trafią nowe ikony , zadebiutuje zmodyfikowane Centrum Akcji , rogi okienek zostaną zaokrąglone , a listy z opcjami będą w estetyczny sposób " lewitowały ". Najnowszy wyciek przedstawia to, czego można spodziewać się po Windows 10 21H1.Niedawno donosiliśmy, że Windows 10X został anulowany (prawdopodobnie), a niektóre prezentowane w nim pomysły na design interfejsu użytkownika zostaną wykorzystane w aktualizacji 21H1. Wygląda na to, że Microsoft rozpoczął już teraz testowanie niektórych funkcji UI z Windows 10X dla Centrum Akcji w Windows 10 w wersjach preview. Zrzuty ekranu z wersji zapoznawczej pokazują, że interfejs Centrum Akcji nadal prezentuje się znajomo, jednakże wprowadzono w nim kilka ulepszeń znanych, kojarzonych wcześniej wyłącznie z Windows 10X.