Microsoft Teams z ważną zmianą. Irytująca cecha aplikacji zniknie

Dobre wieści.

Aktualizacja Microsoft Teams

"Z radością ogłaszamy, że wkrótce udostępnimy możliwość wyłączenia wszystkich wideo dla wszystkich uczestników oraz możliwość wyłączenia wideo dla poszczególnych uczestników spotkań"

Microsoft Teams - pobierz w dostępnych wariantach

Ostatnie kilkanaście miesięcy to dobry czas dla użytkowników wszystkich popularnych platform komunikacji internetowej. Producenci oprogramowania umożliwiającego prowadzenie wideokonferencji zgodnie aktualizowali swoje narzędzia, mocno dopracowując rzeczone produkty. Mam na myśli przede wszystkim programy Zoom i Microsoft Teams, które dziś są odmienione nie do poznania. Drugi z nich otrzyma wkrótce kolejną, niezwykle pożądaną poprawkę.Prowadzenie wideorozmów w usłudze Microsoft Teams wreszcie stanie się mniej irytujące dzięki nowej aktualizacji, której wdrożenie jest planowane w najbliższym czasie przez firmę. Przedstawiciele giganta z Redmond ujawnili, że organizatorzy spotkań będą wkrótce mogli wyłączać i włączać wideo od określonych uczestników, a także wyłączać źródła wideo wszystkich uczestników połączenia na raz. Zarówno gospodarze, jak i uczestnicy rozmów powinni być dzięki temu lepiej skupieni na prowadzonej rozmowie.- napisano w poście na forum.Nowa funkcja będzie dostępna zarówno dla użytkowników systemów Windows, jak i macOS oraz dla użytkowników mobilnych systemów iOS i Android. Aktualizacja powinna rozpocząć się pod koniec maja 2021 roku.Microsoft ujawnił niedawno, że Teams wkrótce zacznie automatycznie nagrywać wszystkie spotkania, z towarzyszącym temu ostrzeżeniem, wyświetlanym uczestnikom konwersacji na początku połączenia. Nagranie będzie dostępne do pobrania i odsłuchania po zakończeniu połączenia.Program Microsoft Teams pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem. Aplikacja jest dostępna w wersjach na systemy Windows, macOS, Android i iOS.Źródło: Microsoft