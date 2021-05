Problemy z dźwiękiem w Windows 10. Winna nowa aktualizacja

Uwaga.



Złe wieści dla osób wciąż przesiadujących na Windows 10 w wersjach 2004 i 20H2, które nie zainstalowały wciąż najnowszej aktualizacji Windows 10 21H1. W niecały tydzień po udostępnieniu zbiorczych poprawek w ramach majowego Patch Tuesday okazuje się, że oprócz łatek bezpieczeństwa i drobnych usprawnień aktualizacja przyniosła również problemy. Można rzec: jak co miesiąc. Dotyczą one na szczęście wąskiej grupy użytkowników.



Windows 10 KB5003173 wywołuje usterki

Wygląda na to, że aktualizacja KB5003173 jest realnym problemem dla niektórych użytkowników. Microsoft właśnie potwierdził, że ta zbiorcza aktualizacja może powodować błędy z dźwiękiem Dolby Digital. Lektura komentarzy rozżalonych internautów dowodzi, że zainstalowanie łatki na niektórych urządzeniach z systemem Windows 10 może powodować emisję niepożądanych dźwięków o wysokiej częstotliwości. Gigant z Redmond informuje, iż zjawisko objawia się wyłącznie w trybie stereo.



"Po zainstalowaniu tej aktualizacji dźwięk Dolby Digital 5.1 może być odtwarzany z wysokim zaszumieniem lub piszczeniem w niektórych aplikacjach, podczas korzystania z niektórych urządzeń audio i ustawień systemu Windows 10" - czytamy w oficjalnym stanowisku Microsoftu.



Jak naprawić dźwięk w Windows 10?

Podczas gdy Microsoft przekazał, pracuje już nad wdrożeniem stosownej poprawki, istnieją dwa rozwiązania dla niecierpliwych. Przede wszystkim, doraźnie pomóc może zmiana aplikacji lub przeglądarki internetowej, w której odtwarzane są niepożądane dźwięki. Alternatywnie, można włączyć ustawienia dźwięku przestrzennego, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę głośności w obszarze powiadomień, wybierając opcję "Dźwięk przestrzenny (wyłączone)" i wybierając dowolną z dostępnych opcji.



Prawdopodobnie stosowna aktualizacja usuwająca problemy z audio zostanie wydana dopiero w czerwcu.



Źródło: Microsoft