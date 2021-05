Studenci pół roku jedli za darmo w KFC dzięki aplikacji. Trafią do więzienia

Cwaniactwo nie popłaca..

Wykorzystali lukę w aplikacji, pójdą do więzienia



Interfejs aplikacji KFC Polska na system Android. | Źródło: KFC Interfejs aplikacji KFC Polska na system Android. | Źródło: KFC

Przestępstwo czy spryt?

Osoby stołujące się w fast foodach wiedzą, że opłaca się instalować aplikacje poszczególnych sieci restauracji. W ten sposób można wykorzystywać liczne kupony i promocje, jedząc dzięki temu jeszcze taniej. Co byście zrobili w sytuacji, gdybyście w takiej apce odkryli lukę, pozwalającą kupować wszystkie produkty... za darmo? Jeśli zgłosilibyście ten fakt szefostwu, prawdopodobnie wyszlibyście na tym lepiej, niż 23-latek z Chin oraz jego znajomi, którzy obrali zupełnie odmienną drogę.23-letni student z chińskiej prowincji Jiangsu odkrył w 2018 roku błąd w aplikacji mobilnej sieci KFC. Dzięki komunikatorowi WeChat i wzmiankowanemu programowi, mógł zamawiać dowolną ilość jedzenia bez konieczności opłacania zamówień. Niektórzy internauci uśmiechną się i nazwą go sprytnym. W świetle prawa jest zwykłym oszustem. Winnymi oszustwa uznano także czwórkę jego znajomych.Grupa studentów z prowincji Jiangsu we wschodnich Chinach została skazana na kary do dwóch i pół roku więzienia za oszustwo po tym, jak wykorzystali lukę w aplikacji mobilnej KFC, aby uzyskać darmowe posiłki i zarobić. Praktyki te wygenerowały powodowała ponad 200 000 juanów (ok. 116 000 złotych) strat dla firmy. Od kwietnia 2018 roku Xu nie tylko zamawiał dla siebie darmowe posiłki, ale także sprzedawał je i kupony innym, aby na tym zarobić. W międzyczasie nauczył czterech znajomych uczniów, jak zdobyć darmowe pożywienie.Sąd Ludowy Okręgu Xuhui w Szanghaju orzekł, że Xu należy się wyrok dwóch i pół roku więzienia oraz 6000 juanów (ok. 3500 złotych) za przestępstwa oszustwa i nauczania metod przestępczych, podczas gdy pozostali czterej oskarżeni z tymi samymi zarzutami zostali skazani na kary więzienia od 15 miesięcy do dwóch lat i grzywny w wysokości od 1000 do 4000 juanów (580 - 2300 złotych).Sprawa wywołuje gorącą dyskusję w sieci, podczas której wielu internautów zastanawia się, w jaki sposób wykorzystywanie błędów systemu łamie prawo. Otóż łamie - wykorzystywanie błędów cenowych w polskim prawie może stanowić przestępstwo. Przestępstwo oszustwa w typie podstawowym "nagradzane" jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.Źródło: Global Times