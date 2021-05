Ultimate Facts - ciekawostki zawsze pod ręką (recenzja)

Aplikacja dla żądnych wiedzy.





Ultimate Facts – aplikacja pełna ciekawych faktów

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł-131,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Smartfony całkiem dobrze radzą sobie w roli nauczycieli. Wystarczy odpowiednia aplikacja, by poznawać języki obce czy powtarzać materiał do matury. Okazuje się, że równie sprawnie możemy poznawać ciekawe fakty z najróżniejszych dziedzin.Ultimate Facts to aplikacja pełna ciekawostek. Nowe informacje możemy przyswajać na dwa sposoby - otwierając aplikację i przeglądając bazę lub włączyć wyświetlanie ciekawostek po odblokowaniu smartfona.Druga metoda jest szczególnie efektywna. Wystarczy zainstalować aplikację, wybrać interesujące nas tematy i o niej zapomnieć. Ciekawe fakty będą co jakiś czas wyświetlane na pełnoekranowych kartach. Za każdym razem możemy rozwinąć dodatkowy opis lub otworzyć stronę ze źródłem informacji (twórcy zapewniają, że prezentowane ciekawostki są weryfikowane przez zespół redakcyjny).Aplikacja wymaga znajomości języka angielskiego. Darmowa wersja wyświetla reklamy, ale nie są one przesadnie nachalne. Wykupienie subskrypcji (niecałe 11 zł miesięcznie) odblokowuje część kategorii i pozwala odsłuchać informacje.Minusy? Interfejs działa nieco ociężale i - w mojej ocenie - mógłby prezentować informacje w bardziej przejrzysty sposób.Ultimate Facts jest zatem aplikacją, która nie każdemu przypadnie do gustu. Jeśli jednak szukamy źródeł ciekawych informacji warto ją wypróbować.