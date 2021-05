Punkty szczepień od teraz w Mapach Google

Miło.

Punkty szczepień przeciwko COVID-19 na Mapach Google

Google w zasadzie od początku pandemii wdraża do swoich usług coraz to nowe rozwiązania, ułatwiające życie ich użytkowników. Po stworzeniu witryny z wiarygodnymi informacjami na temat COVID-19 oraz przeniesieniu statystyk związanych z zachorowaniami do Mapy Google, firma uruchomiła kolejną innowację. Na Mapach Google pojawiły się punkty szczepień.Polska jest jednym z pierwszych europejskich krajów, w których lokalizacje punktów szczepień przeciwko COVID-19 da się znaleźć błyskawicznie zarówno w wyszukiwarce Google, jak i na Mapach Google. Wcześniej możliwość korzystania z novum otrzymali mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Francji, Kanady i Indii.