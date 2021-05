Konsole Xbox ze świetnymi nowościami dla osób niedosłyszących

Super.

Konsole Xbox z rozszerzoną funkcją transkrypcji mowy

Źródło: Microsoft

Microsoft od dłuższego czasu kieruje się z pozoru prostym mottem „granie jest dla wszystkich”. Za tym zdaniem kryje się jednak szereg starań o umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami czerpania pełni przyjemności z wirtualnej rozrywki. Przykładem są chociażby zapowiedziane właśnie przez koncern funkcje, które już niedługo trafią na konsole Xbox.Mowa o rozszerzeniu opcji transkrypcji mowy na tekst oraz syntezy mowy. Do tej pory nie można było z nich skorzystać za pośrednictwem grupowego, co niestety utrudniało osobom niedosłyszącym kontakt ze znajomymi podczas zabawy. Jak się okazuje, to już przeszłość.Rozpoczęły się bowiem testy tychże funkcjonalności, które w bliżej nieokreślonym czasie trafią do wszystkich konsumentów. Okej, ale jak będą one działać? Po włączeniu transkrypcji,i wyświetlone w nakładce podczas gry. Rozmiar oraz położenie czatu będzie można dowolnie edytować.Podobnie ma się sprawa z synteza mowy.– użytkownicy mogą wybrać kilka głosów w kilku językach. Obydwie funkcje można uruchomić z poziomu ustawień (sekcja Ułatwienia dostępu), lecz nie trzeba od razu aktywować ich jednocześnie.Nie da się ukryć, że jest to znaczne udogodnienie dla osób mających problemy ze słuchem. Znając poczynania Microsoftu można sądzić, iż to nie ostatnia funkcja ułatwiająca życie, która trafi na konsole Xbox. W przeszłości mieliśmy do czynienia z np. debiutem specjalnego kontrolera czy innymi licznymi przydatnymi aktualizacji oprogramowania.Źródło i foto: Microsoft