Jak usunąć Microsoft Edge z Windows 10?

To nie takie łatwe.

Jak odinstalować Microsoft Edge z Windows 10?

Wielokrotnie już apelowaliśmy do Was o to, aby dać szansę przeglądarce internetowej Microsoft Edge. Po przejściu na silnik Chromium jej wydajność wzrosła, a firma z Remond zaczęła dodawać do niej całą masę praktycznych funkcji - czasem takich, których nie ma konkurencja. Rozumiemy jednak ewentualną niechęć do tego rozwiązania. Każdy ma swoje ulubionej aplikacje i nie każdy lubi zmieniać dotychczasowe nawyki. Dlatego właśnie chcielibyśmy podpowiedzieć, jak usunąć Microsoft Edge z systemu Windows 10. Wbrew pozorom nie jest to zadanie łatwe, a Microsoft zadbał o to, aby maksymalnie je utrudnić. Dla chcącego nic trudnego, zatem...Skupimy się oczywiście na usunięciu stabilnej wersji Edge'a z Windows 10. Zakładam, że jeśli korzystacie z wersji Beta, Dev lub Canary doskonale wiecie co robicie i... potraficie skorzystać ze stosownej opcji w menu "Dodaj lub usuń programy". W przypadku wersji stabilnej, należy się nieco nagimnastykować. Zaznaczam w tym miejscu, że proces usuwania narzędzia wykonujecie na własną odpowiedzialność - powinniście być świadomi tego, że funkcje Windows 10 trwale związane z przeglądarką Edge przestaną działać poprawnie.Uruchom wiersz polecenia jako administrator. Zrobisz to klikając na lupkę obok Menu Start, wpisując "CMD" i klikając prawym przyciskiem myszy na wynik wyszukiwania. Pozostaje kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Uruchom jako administrator". Poniższa metodaw Windows PowerShell.