Google Pay wprowadza przelewy międzynarodowe

Google Pay to świetna i niesamowicie przydatna aplikacja. Stanowi ona jeden z popularniejszych sposobów płatności zbliżeniowych, także w Polsce. W naszym kraju wspiera ją zdecydowana większość banków. Niemniej, jej możliwości są w Polsce poważnie ograniczone. Zapowiedź towarzysząca jednak debiutowi nowej funkcji usługi w USA, Indiach i Singapurze sugeruje, że jeszcze w tym roku może się to zmienić.



Przelewy międzynarodowe w Google Pay

No więc, jakie możliwości Google Pay od teraz oferuje w USA, Indiach i Singapurze. Otóż, z pomocą usługi mieszkańcy tych państw mogą dokonywać już przelewów międzynarodowych. Tymczasem, w Polsce z pomocą Google Pay nie można dokonywać nawet przelewów krajowych.



W wymienionych krajach Google wdrożyło przelewy międzynarodowe w Google Pay we współpracy z uznanymi firmami zajmującymi się przekazami pieniężnymi – Western Union i Wise. Co ciekawe, jeszcze w tym roku Google zamierza udostępnić tę funkcję w kolejnych krajach. Za pośrednictwem Western Union przelewy międzynarodowe z użyciem Google Pay będą możliwe w 200 krajach, a za pośrednictwem Wise w 80. Istnieje bardzo duża szansa, że wśród nich jest Polska.



Mieszkańcy USA z pomocą Google Pay mogą teraz dokonywać przelewów użytkownikom w Indiach i Singapurze. | Źródło: Google



Nowe Google Pay w Polsce?

Powyższe oznacza, że być może wkrótce do kolejnych krajów, w tym polski, trafi nowa, ulepszona wersja aplikacji Google Pay. Ta dysponuje znacznie większymi możliwościami niż klasyczna aplikacja – oferuje podsumowania wydatków wraz z ich analizą, kupony rabatowe do wykorzystania u różnych sprzedawców, pozwala na zamawianie jedzenia, płacenie na stacjach paliw i parkowanie czy też dokonywanie przelewów krajowych i nie tylko. Nowa aplikacja bazuje na wersji Google Pay dostępnej w Indiach i Singapurze. Póki co można korzystać z niej wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.







