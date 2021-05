Xbox Series X|S z licznymi nowościami. Funkcja Quick Resume jeszcze lepsza

Xbox Series X|S - majowa aktualizacja





Konsole nowej generacji nie są niestety jeszcze tak powszechnie dostępne, jakby chcieli tego użytkownicy. Nie oznacza to jednak, iż producenci zwlekają z implementacją nowych funkcji i wdrażaniem sporych aktualizacji. Microsoft podzielił się właśnie szczegółami majowego update’u Xbox Series X|S. Lista nowości prezentuje się naprawdę ciekawie. Technologiczny gigant skupił się przede wszystkim na ulepszeniach funkcji Quick Resume. Wykorzystuje ona możliwości techniczne urządzenia i pozwala na płynne przełączenie się między kilkoma grami oraz praktycznie natychmiastowe wznawianie rozgrywki w momencie, w którym przerwaliśmy. Co więc usprawniono?Microsoft zapewnia, że aktualizacja poprawiai jeszcze bardziej skraca czasy ładowania. Dodatkowo łatwiej będzie teraz odnaleźć produkcje obsługujące technologię poprzez obecność nowego tagu. Takie gry przypisać można do grupy, by mieć dostęp do nich z jednego miejsca – przykładowo z poziomu ekranu głównego.Pojawiła się także opcja przekazywania dźwięku dla aplikacji multimedialnych. Dziękijakość audio seriali i filmów z serwisów streamingowych ma być jeszcze lepsza. Funkcja opiera się na dekodowaniu dźwięków z tego typu usług na kompatybilnych urządzeniach podłączonych za pomocą HDMI, lecz z pominięciem konsoli. Dzięki temu jakość odsłuchu na zewnętrznych systemach audio stanie się wyższa.Warto też spojrzeć na nowe. Co ciekawe, osoby mające dostęp do Xbox Insider zauważyli obecność motywu nawiązującego do pierwszej konsoli Xbox. Będzie to świetna nowość dla osób chcących zaznać nieco nostalgii i powrotu do przeszłości. Dodatkowo zaimplementowana zostałamająca na celu ograniczenie dostępu do gier sieciowych osobom, które niekoniecznie powinny w nie się bawić.Jeśli zaś chodzi o inne nowości, tospędzonych przy danej produkcji. Poprawiona została również niezawodność w postaci skrócenia czasu ładowania kart czatów i wysyłania wiadomości z poziomu usługi. Microsoft ponownie przypomina również o wycofaniu aplikacji Xbox One SmartGlass w wersji na PC.Nie da się ukryć, że mamy do czynienia z naprawdę interesującą aktualizacją, która zapewne spodoba się wielu konsumentom posiadającym konsolę Xbox Series X|S . Niedługo pojawić się mają kolejne nowości.Źródło i foto: Xbox