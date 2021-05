Jak usunąć urządzenia z Androidem z konta Google i Google Play?

Krótki poradnik.

Jako osoba testująca wszelkiej maści smartfony muszę cyklicznie robić porządki na swoim koncie Google oraz w sklepie z aplikacjami Google Play. Mowa przede wszystkim o "odłączaniu" autoryzowanych wcześniej urządzeń, wyświetlających się jako przypisane do mojego profilu. Za każdym razem, kiedy logujecie się do konta Google i odwiedzacie Google Play na nowym smartfonue lub tablecie, kolejny sprzęt ląduje na liście. Chcąc zainstalować apkę z poziomu przeglądarki, użytkownik pytany jest o to, na które z urządzeń ma być pobrana. Lista z czasem robi się długa i zaczynaZałożę się, że wielu z Was zastanawia się,i sklepu Google Play - na przykład takie, które sprzedaliście lub te, z których już nie korzystacie. Stosowne opcje są na pierwszy rzut oka ukryte, a ja w niniejszym wpisie podpowiem, jak ją odnaleźć.