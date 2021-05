Uważasz, że masz dobry komputer? Uruchom na nim demo Marbles RTX od Nvidia

Podejmij wyzwanie.

Demo Marbles RTX na Omniverse

Dema technologiczne, wypuszczane cyklicznie od wielu lat przez producentów kart graficznych, mają za zadanie zademonstrowanie konsumentom możliwości nowoczesnych układów. Mniej więcej rok temu w trakcie Graphics Technology Conference (GTC), CEO NVIDIA Jensen Huang zaprezentował demo o nazwie Marbles RTX, obrazujące co potrafią GPU "zielonych" w zakresie ray tracingu, fizyki i innych nowatorskich technik. Teraz wzmiankowane demo na swoim komputerze może uruchomić każdy z Was. O ile...Platforma NVIDIA Omniverse została właśnie udostępniona w formie otwartej wersji beta. To na niej zagościło Marbles RTX Demo, wyciskające siódme poty z układów graficznych z serii GeForce RTX. Po pobraniu Omniverse z naszej bazy aplikacji, wystarczy uruchomić launcher i włączyć z jego poziomu omawiany tutaj benchmark. Nie muszę chyba mówić, że program jest BARDZO wymagający i trzeba naprawdę wydajnej karty graficznej, aby nacieszyć oczy wysoką płynnością animacji. Dość powiedzieć, że GeForce RTX 3090 pozwala uruchomić benchmark w rozdzielczości 1440p i... 30 klatkach na sekundęNVIDIA prezentował demo na karcie Quadro RTX 8000, która swoją wydajnością odpowiada mniej więcej konsumenckiemu GPU GeForce RTX 3080. Domyślamy się, że mało który z czytelników naszego serwisu miał okazję zakupić kartę z tej serii (ceny, dostępność...), ale być może ktoś zechce odpalić demo na karcie poprzedniej generacji i dać znać innym, jak działa? Sam za chwilę zabieram się za instalację.Źródło: mat. własny, NVIDIA